Comment résoudre le problème du CD coincé dans la PS5

Il peut arriver qu'un CD reste coincé dans le lecteur de la PS5. Et là, c'est le drame. Fort heureusement, il est assez facile de résoudre le problème.

Si vous avez dépensé les 100 € supplémentaires pour la PS5 avec lecteur de disque, vous n’avez aucune envie qu’un CD coincé la transforme en PS5 Digital Edition. Mais une catastrophe peut toujours arriver. Fort heureusement, il y a deux méthodes pour résoudre le problème et libérer le lecteur. L’une est plus facile que l’autre.

Nous avons déjà eu l’occasion de couvrir le sujet pour la PS4, et pour cette console, il peut y avoir jusqu’à cinq méthodes différentes à tester. Fort heureusement, un disque coincé ne demande pas de diagnostic compliqué : le problème est lié au lecteur, et c’est assez facile, finalement, d’éjecter manuellement le coupable. Sony a intégré un raccourci dans le lecteur pour y parvenir, mais ce n’est pas une solution garantie. Si cela ne fonctionne pas, il y a une option un peu plus complexe, qui nécessite d’ouvrir le lecteur en lui-même.

La méthode “facile”

C’est celle que vous devez tester en premier, si vous pouvez. Comme expliquée par cette vidéo What Happens When, il faut d’abord débrancher complètement la PS5. Ne faites rien si celle-ci est branchée sur secteur. Ensuite, il faut retirer la plaque du bas de la machine. Et il suffit alors d’un tournevis pour faire tourner la vis couverte d’un autocollant noir dans le sens des aiguilles d’une montre, cela va pousser vers la sortie du lecteur ce qui est coincé.

Si ça fonctionne, comme c’est le cas dans la vidéo, vous serez sauvé(e) en quelques minutes.

La méthode “difficile”

La méthode plus délicate permet de résoudre le problème à coup sûr, mais elle fait faire du bricolage. Selon le guide de CD247 Repair Centre, le départ est identique, mais au lieu de déplacer manuellement le disque avec le tournevis, il faut démonter le châssis de la PS5, pièce par pièce. Cette méthode annule votre garantie, puisqu’il faut retirer le sceau de sécurité dans la console. Si vous voulez garder votre garantie, arrêtez-vous là et amenez votre PS5 à un réparateur agréé.

Si vous voulez procéder tout de même, il faut parvenir jusqu’à retirer le lecteur de disque. Vous l’ouvrez, déconnectez les deux fils de la carte et ensuite, avec précaution, soulevez le couvercle qui est toujours attaché pour dévisser la dernière barrière entre vous et le disque coincé.

Vous pouvez alors retirer le disque et tout remettre en ordre, vis après vis. CD247 recommande cependant de bien vérifier que le mécanisme qui avale et recrache le CD est bien en place. Vous pouvez en profiter pour passer un petit coup de WD40. Profitez-en pour nettoyer toutes les entrailles de la console. Attention au laser. S’il est endommagé, vous ne pourrez plus lire vos disques.