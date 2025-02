Sonic the Hedgehog 3 surpasse Pokémon: Detective Pikachu et établit un nouveau record au box-office

Paramount Pictures et Sega annoncent que Sonic the Hedgehog 3 est le deuxième plus gros succès pour l'adaptation d'un jeu vidéo au cinéma

Tl;dr Sonic the Hedgehog 3 dépasse le record de Pokémon: Detective Pikachu.

Le succès de Sonic the Hedgehog 3 se poursuit malgré sa sortie en ligne.

Sonic the Hedgehog 4 est prévue pour mars 2027.

Sonic bat Pikachu au box-office

Plus d’un mois après sa sortie, Sonic the Hedgehog 3 continue de faire sensation pour Paramount. L’adaptation de Sega a surpassé le record de Pokémon: Detective Pikachu comme le film live-action le plus rentable basé sur un jeu vidéo. Le film Pokémon de 2019 a rapporté 450 millions de dollars dans le monde, tandis que Sonic the Hedgehog 3 a désormais un chiffre d’affaires mondial de plus de 462 millions de dollars.

Un succès qui ne faiblit pas, malgré le streaming

Le succès continu de Sonic au box-office est assez impressionnant, d’autant plus que le film a été diffusé à domicile le mois dernier. Alors que les spectateurs peuvent désormais regarder Sonic numériquement, il semble que beaucoup continuent de préférer le voir au cinéma.

Paramount mise sur l’avenir de Sonic

Il n’est donc pas surprenant que Paramount ait déjà des plans pour l’avenir de la franchise Sonic. Le mois dernier, la société a annoncé que Sonic the Hedgehog 4 sortira en salles le 19 mars 2027. À ce stade, peu de détails sont disponibles sur le film ; on suppose que la distribution actuelle reviendra pour le film, aux côtés du réalisateur Jeff Fowler, mais aucun détail n’a été confirmé à l’heure actuelle.

L’avenir incertain de Pikachu

L’avenir de Sonic the Hedgehog semble bien établi, mais les choses sont beaucoup moins claires pour Pokemon sur grand écran. Une suite à Pokémon: Detective Pikachu a été annoncée par Legendary Entertainment, et a été confirmée comme étant « en développement actif » en février 2023. Rien n’a été entendu depuis sur la suite, et beaucoup de personnes associées au premier film semblent sceptiques quant à la possibilité qu’elle se réalise jamais.

La ruée vers l’or du jeu vidéo à Hollywood

Les succès de Pokemon, Sonic et Mario sur grand écran ont provoqué une sorte de ruée vers l’or du jeu vidéo à Hollywood, avec des studios cherchant désespérément à trouver la prochaine grande franchise à adapter à la télévision ou au cinéma. Pratiquement toutes les grandes propriétés semblent être en développement actif.