Soldes d’automne Steam : des promotions exceptionnelles sur les Steam Deck et plusieurs jeux

Steam offre d'énormes réductions sur les consoles Steam Deck à écran LCD et une sélection de jeux pour ses soldes d'automne.

Tl;dr Steam lance des soldes d’automne à grande échelle.

Le Steam Deck de 512Go est proposé à 25% de réduction, soit 336,75 dollars.

Des offres intéressantes sont également disponibles sur des jeux comme Baldur’s Gate 3 et Total War: Warhammer III.

Un automne de réductions chez Steam

Alors que le Black Friday n’a pas encore pointé le bout de son nez, la frénésie des achats de fin d’année est déjà en cours avec des réductions significatives sur les jeux et les appareils de jeu. La vente d’automne de Steam, qui se poursuit jusqu’au 4 décembre, propose notamment une remise intéressante sur le Steam Deck LCD.

Un Steam Deck à prix cassé

Non, il ne s’agit pas du Steam Deck OLED, mais le Steam Deck de 512Go est proposé avec une réduction de 25%, ce qui ramène son prix à seulement 336,75$. La vente de Steam comprend également le plus petit modèle LCD de 64Go avec une réduction de 15% pour moins de 300$, mais les stocks sont déjà épuisés.

Le moment idéal pour acquérir un Steam Deck

C’est peut-être la meilleure occasion d’acquérir un Steam Deck depuis l’été dernier. En juin, Steam avait réduit le prix de la variante 64 Go à un peu moins de 300$ et la version 512Go à moins de 400$. Les modèles de 64 et 512 Go sont désormais discontinués et ne seront plus disponibles une fois les stocks épuisés. Le modèle LCD de 256 Go reste disponible pour les joueurs qui ne peuvent pas se procurer les versions les plus onéreuses.

Des jeux à prix réduit pour votre nouveau Steam Deck

Si vous prévoyez d’acheter un Steam Deck, il vous faudra des jeux à y jouer. La vente d’automne de Steam propose également de belles offres sur des jeux comme Baldur’s Gate 3 à 47,99$ et Total War: Warhammer III à 23,99$, ainsi qu’un accès anticipé à Hades II de Supergiant pour 26,99$. Steam propose aussi d’importantes réductions sur des jeux plus anciens que vous avez peut-être prévu de jouer, comme Psychonauts 2 de Double Fine et Assassin’s Creed: Odyssey d’Ubisoft pour 6$ chacun, Star Wars Jedi: Fallen Order pour 4$ et Cities Skylines pour 3$.