Snapchat lance des filtres vidéo exclusifs basés sur l’intelligence artificielle

Avec l’IA à l’honneur, Snapchat transforme les filtres vidéo en véritables œuvres interactives, exclusivement pour ses abonnés Platinum.

Tl;dr Snapchat lance des filtres vidéo génératifs alimentés par l’IA, réservés aux abonnés Platinum.

Les filtres incluent des animations interactives, comme des animaux qui interagissent avec l’utilisateur et des effets visuels créatifs.

Snapchat développe sa propre technologie IA en interne pour offrir des outils plus performants, avec de nouveaux filtres ajoutés chaque semaine.

Une nouvelle fonctionnalité premium

Snapchat innove avec l’introduction de ses filtres vidéo génératifs, alimentés par un modèle vidéo IA développé en interne. Ces nouveaux filtres sont accessibles aux utilisateurs abonnés à Snapchat Platinum, un abonnement premium qui coûte 15,99 dollars par mois. Le lancement de ces filtres s’inscrit dans un contexte où Snapchat cherche à se distinguer de ses rivaux, tels qu’Instagram et TikTok, en proposant des fonctionnalités exclusives. Bien que Snap ait déjà été reconnu pour sa maîtrise de la réalité augmentée (AR), la société cherche à se positionner comme un acteur majeur de l’intelligence artificielle (IA) en offrant à ses utilisateurs des expériences novatrices et captivantes.

Des filtres animés pour égayer vos Snaps

Les trois premiers filtres vidéo génératifs incluent des animations de personnages animaliers, comme un raton laveur et un renard, qui viennent interagir de manière ludique avec l’utilisateur, créant des scènes où ces animaux viennent se blottir contre vous. Le troisième filtre, « Fleurs de Printemps », offre un effet de zoom arrière, révélant une personne tenant un bouquet. Ces nouvelles fonctionnalités apportent un niveau d’interactivité et d’engagement jamais vu sur la plateforme. En plus de l’aspect amusant et original, ces effets sont conçus pour enrichir l’expérience visuelle des utilisateurs, qui pourront créer des vidéos impressionnantes et amusantes à partager.

Une technologie IA développée en interne

Snapchat ne se contente pas d’intégrer des outils d’IA externes, comme ceux de Google ou OpenAI, mais développe également ses propres modèles d’intelligence artificielle. Ce choix stratégique permet à la plateforme de mieux contrôler la qualité et la performance des outils qu’elle propose à ses utilisateurs. Le modèle vidéo IA en question, conçu en interne, vise à offrir une expérience plus fluide et personnalisée. En développant sa propre technologie, Snapchat espère réduire ses coûts opérationnels tout en proposant des outils d’IA plus performants et accessibles à ses utilisateurs.

L’avenir des filtres vidéo IA sur Snapchat

Bien que trois filtres vidéo soient disponibles au lancement, Snapchat prévoit d’en ajouter davantage chaque semaine. L’application gratuite de messagerie instantanée et de partage de photos et de vidéos s’engage ainsi à offrir de nouvelles fonctionnalités et à enrichir continuellement l’expérience utilisateur. Ces ajouts réguliers témoignent de la volonté de Snapchat de rester à la pointe de l’innovation technologique, tout en répondant aux attentes de ses abonnés. En combinant l’intelligence artificielle et la réalité augmentée, Snapchat espère non seulement attirer de nouveaux utilisateurs mais également fidéliser ceux qui utilisent déjà la plateforme, en leur offrant des outils toujours plus créatifs.