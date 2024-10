Snapchat introduit des publicités à côté des messages d’amis

L'onglet Chat de Snapchat héberge désormais les "Sponsored Snaps".

Tl;dr Snapchat introduit des publicités, appelées Sponsored Snaps, dans son onglet de chat principal.

Disney est le premier partenaire de ce programme encore en phase de test.

Une nouvelle fonctionnalité, Promoted Places, met en avant des lieux sponsorisés sur la carte de Snapchat.

Des publicités dans l’onglet Chat

En quête constante d’innovation et de monétisation, Snapchat a récemment annoncé une nouvelle initiative : l’intégration de publicités dans son onglet de chat principal. Ces réclames, connues sous le nom de Sponsored Snaps, ont fait l’objet d’une phase d’expérimentation durant quelques mois et devraient être désormais visibles par un plus grand nombre d’utilisateurs.

Un format innovant et interactif

Les Sponsored Snaps se distinguent visuellement des messages ordinaires et apparaissent sous la forme de véritables chats. Une fois le message ouvert, les utilisateurs pourront répondre par texte ou cliquer sur un lien pour obtenir plus d’informations. Le contenu de ces publicités se présente essentiellement sous la forme de vidéos verticales en plein écran.

Disney, un partenaire privilégié

Snapchat a annoncé Disney comme premier partenaire de cette initiative. Il est donc probable que vous tombiez sur des publicités pour Agatha All Along ou tout autre produit Disney dans l’onglet de chat. La compagnie encourage d’ailleurs ses utilisateurs à partager leurs impressions sur ces nouvelles publicités.

Une nouvelle fonctionnalité : Promoted Places

Parallèlement à l’introduction des Sponsored Snaps, Snapchat a également dévoilé une nouvelle fonctionnalité appelée Promoted Places. Celle-ci met en avant des lieux sponsorisés sur la carte de Snapchat, avec pour commencer, des enseignes telles que McDonald’s et Taco Bell.

Avec une base d’utilisateurs de plus de 850 millions de personnes, Snapchat cherche sans cesse des moyens de monétiser son service. Il reste à voir comment ces nouvelles initiatives seront reçues par les utilisateurs et si elles permettront à Snapchat de générer des revenus significatifs.