Snap veut aider les éducateurs à comprendre l’utilisation de Snapchat par les jeunes

Un nouveau guide détaille l'accompagnement des adolescents pour faire face aux risques en ligne.

TL;DR Snapchat développe des ressources pour aider les enseignants à comprendre son utilisation par les adolescents.

Les guides fournissent des matériaux sur la sécurité en ligne et la lutte contre le harcèlement.

Plus de 20 millions d’adolescents américains utilisent Snapchat.

L’initiative éducative de Snapchat

Snapchat, l’une des applications les plus populaires parmi les jeunes, a entrepris une initiative visant à aider les éducateurs à mieux comprendre comment les adolescents utilisent leur plateforme. Avec un retour en classe en vue pour des millions de jeunes, Snapchat souhaite faire preuve de responsabilité en offrant des ressources pour garantir la sécurité en ligne des élèves.

Contenu du guide pour les éducateurs

L’entreprise a mis au point un « Guide de l’éducateur pour Snapchat« . Celui-ci propose aux éducateurs des matériaux qu’ils peuvent transmettre aux parents et aux conseillers pour aider les élèves à naviguer sûrement dans le paysage parfois périlleux d’Internet. En outre, le guide comprend des vidéos détaillant certaines fonctionnalités que les écoles peuvent utiliser, ainsi que des mesures de protection pour les jeunes.

Les problèmes abordés comprennent des risques en ligne sérieux comme le harcèlement, l’atteinte à la santé mentale et l’extorsion sexuelle. Un formulaire nouvellement créé permet également à Snap de recueillir des informations directement auprès des éducateurs sur l’utilisation de l’application dans les communautés scolaires.

Un objectif de connexions

L’objectif de Snap est d’aider les éducateurs à rester connectés avec leurs élèves. En effet, la maîtrise des plateformes en ligne tient un rôle crucial dans cette démarche. Snap a développé, en partenariat avec Safe and Sound Schools, un ensemble d’outils fournissant aux éducateurs des informations sur la manière de soutenir la sécurité en ligne et le bien-être de leurs élèves.

Le défi du téléphone en classe

Selon Snap, plus de 20 millions d’adolescents américains utilisent Snapchat. Les écoles à travers le pays ont adopté diverses approches pour gérer l’utilisation des téléphones, les mesures allant de l’interdiction totale d’utilisation des téléphones à l’école à des mesures plus permissives. Si l’efficacité des interdictions générales est discutée, « il n’y a pas d’ombre de doute sur l’intérêt d’aider enseignants et élèves à mieux comprendre les applications et l’utilisation sûre d’Internet ».