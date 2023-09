Slack AI résumera vos discussions professionnelles dès cet hiver. Et ce n'est que le début, assurément.

Après avoir introduit des fonctionnalités d’IA générative dans Slack il y a quelque temps, Salesforce a révélé que de nouvelles fonctionnalités arriveraient cet hiver. Slack AI, qui regroupe l’ensemble de ces fonctions, est intégré nativement dans la plateforme pour le rendre facile d’accès. L’une de ces fonctionnalités phare est de pouvoir générer les points importants et indiquer ainsi immédiatement aux utilisateurs les éléments importants des conversations, parfaits pour rédiger un rapport ultérieur ou pour rattraper une longue conversation manquée.

Slack AI peut aussi générer des résumés des conversations en un clic pour celles et ceux qui voudraient connaître les tenants et les aboutissants d’une conversation sans devoir tout lire. Les résumés ainsi générés par l’IA ne contiennent pas uniquement les points importants, ils listent aussi ce que les utilisateurs peuvent faire ensuite selon les craintes, commentaires et suggestions publiées par les participants. De plus, Slack AI peut produire des réponses élaborées lorsque les gens cherchent des informations sur la plateforme. À l’heure actuelle, la recherche sur Slack ne retourne que des messages, des fichiers et des canaux avec les mots clefs demandés, mais Slack AI peut regrouper le tout avec un résumé rendant la chose plus digeste.

Et ce n’est que le début, assurément

Les dernières annonces en date de Salesforce surviennent environ un mois après le déploiement d’un nouveau design pour l’app de messagerie. Cette interface repensée doit aider les utilisateurs à se concentrer davantage en faisant disparaître ce qui pourrait encore distraire. La nouvelle barre latérale de Slack, par exemple, empile tous les groupes de travail de l’utilisateur dans une seule ligne et ajouter des boutons pour Home, les DM et Activité, ainsi que pour la Recherche et Créer. L’onglet dédié aux Messages Directs liste les conversations privées d’un utilisateur et lui permet de visualiser les messages les plus récents dans chacune d’elles sans les ouvrir. Les utilisateurs peuvent aussi activer une option pour ne voir que les messages non lus s’ils veulent épurer encore.

L’entreprise devrait en révéler davantage concernant Slack AI et d’autres nouveaux produits durant son événement Dreamforce, qui aura lieu du 12 au 14 septembre. Il sera diffusé sur Salesforce+.