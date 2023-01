SketchAI, la nouvelle app de Picsart, transforme des images en art numérique

Picsart dévoile son app SketchAI, pour transformer vos croquis en œuvres d'art grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle.

Ces dernières semaines, l’internet ne parle plus que de ces apps propulsées par l’intelligence artificielle qui permettent de générer des images via de simples entrées textuelles. LensaAI, par exemple, l’app qui génère des auto-portraits, est très populaire. Un nouveau-venu fait son apparition, il s’agit de SketchAI, une app créée par Picsart, un outil d’édition d’image déjà propulsé par l’IA.

SketchAI fournit aux utilisateurs les outils pour dessiner une image ou envoyer une image existante et appliquer ensuite différents styles pour transformer l’image originale. Parmi les options proposées, on pourrait citer “Henri Matisse”, “da Vinci” ou encore “Claude Monet”. Mais les catégories sont bien plus larges, avec “Anime”, “60s Vibe” ou encore “Impressionisme”.

Les utilisateurs peuvent choisir l’un de ces styles prédéfinis ou décrire simplement la transformation voulue pour obtenir leur résultat final. Même avec un gribouillage ressemblant à peine à quelque chose, avec une brève description et une transformation à la Matisse, on obtient quelque chose de très sympa.

Hovhannes Avoyan, fondateur et PDG de Picsart, tweetait sur cette nouvelle app, expliquant notamment que “n’importe qui peut transformer un croquis en œuvre d’art.” Ces fonctionnalités vont plus loin que les outils existants dans Picsart.

Today we unveiled SketchAI, a new standalone app by @Picsart and the latest addition to our growing suite of generative AI tools. Now anyone can transform a sketch or image into a piece of art! https://t.co/K4YqUtxoQr pic.twitter.com/GqhePqawag — Hovhannes Avoyan (@havoyan) January 5, 2023

L’application SketchAI en elle-même permet cinq générations gratuites. Pour utiliser l’algorithme de manière illimitée, il faut un abonnement. Comptez 5,99 € par semaine ou 17,99 € par mois ou encore 79,99 € pour un an. Un pack de 30 générations est aussi proposé à 3,49 €.

Les possibilités offertes par ce genre d’algorithme d’intelligence artificielle sont très vastes, et peuvent servir tant aux artistes qu’aux marques et autres créateurs. Ceci étant dit, un certain nombre de soucis, notamment en ce qui concerne la gestion des droits d’auteur et le fait que l’IA peut représenter un obstacle pour les artistes pour leur visibilité et leur popularité, ont émergé depuis quelque temps. De plus, avec LensaAI, il y a eu une grande vague de critique pour ses portraits de femmes trop sexualisés et plusieurs cas de biais racial.