Signal se lance à son tour dans les Stories. Le succès sera-t-il au rendez-vous ? Cela permettra-t-il d'attirer de nouveaux utilisateurs ?

Comme Instagram, Facebook et tant d’autres, Signal saute à son tour dans le train des Stories. L’application de message instantanée centrée sur la confidentialité a commencé cette semaine un bêta test d’une fonctionnalité de Stories éphémères. Les utilisateurs peuvent partager des vidéos, des images et des messages textes avec leurs amis. Les Stories disparaissent après 24 heures.

Comme avec tout le reste de la plateforme, les Stories Signal sont chiffrées de bout en bout. Les utilisateurs peuvent choisir avec qui ils les partagent. Et comme avec les groupes et les listes d’amis personnalisées, vous pouvez décider de partager une Story avec toutes vos connexions (vos contacts et quiconque avec qui vous avez déjà échangé dans une conversation individuelle). Si vous publiez une Story pour un groupe, les membres de ce groupe peuvent réagir, répondre et partager cette Story.

Pour le moment, les seules personnes qui verront les Stories sont les autres bêta testeurs. Si vous ne voulez pas voir les Stories dans Signal, vous pouvez les désactiver dans les paramètres. Cela vous empêchera cependant, logiquement, de publier des Stories.

L’avenir nous dira si les Stories peuvent aider Signal à faire en sorte que ses utilisateurs passent davantage de temps dans l’app et à attirer de nouveaux utilisateurs. Instagram avait copié l’une des fonctionnalités les plus utilisées de Snapchat avec sa version des Stories. Aujourd’hui, ces dernières sont au centre de l’expérience Instagram. Toutes les plateformes qui ont testé les Stories n’ont pas nécessairement décidé de poursuivre. En 2021, Twitter et LinkedIn abandonnaient tous les deux leur fonctionnalité après moins d’un an d’exploitation.