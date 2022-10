Signal renonce à son intégration des SMS dans l’app Android pour préserver sa sécurité

Signal ne prendra bientôt plus en charge les SMS dans son app Android. Plusieurs raisons expliquent cette décision.

Signal fait disparaître la possibilité d’envoyer et recevoir des messages SMS dans son app Android. Celles et ceux qui utilisent Signal comme leur app SMS par défaut vont recevoir une alerte leur conseiller de changer. Il sera possible d’exporter les messages SMS et de les importer dans une autre app (pour peu que cette dernière le permette, évidemment).

Ce changement ne se fera pas instantanément, cela dit. “Vous aurez plusieurs mois pour prendre vos distances avec les SMS dans Signal, pour exporter vos SMS vers une autre app et pour faire savoir aux gens avec qui vous discutez qu’ils devraient passer à Signal ou trouver une autre plateforme pour rester en contact avec vous”, expliquait Signal dans un post sur son blog.

Signal rappelait aussi avoir inclus cette prise en charge des SMS pour simplifier l’usage au quotidien – vous n’avez alors pas à convaincre vos amis d’utiliser Signal avant d’échanger des messages avec eux dans l’app -. Bien que cette initiative soit très pratique pour celles et ceux qui utilisent Signal comme messagerie principale, l’entreprise a mis en avant un certain nombre de raisons pratiques pour expliquer cette décision.

Tout d’abord, les messages SMS ne bénéficient pas de chiffrement de bout en bout. De plus, étant donné l’évolution des tarifs des offres data et SMS ces dernières années, il est souvent plus onéreux aujourd’hui d’envoyer un message SMS qu’un message Signal. “Nous avons eu plusieurs retours d’utilisateurs se plaignant de factures élevées parce qu’ils pensaient que les messages SMS qu’ils envoyaient étaient en réalité des messages Signal, et de fait, ils pouvaient être facturés par leur opérateur”, expliquait Signal dans son post. “C’est une expérience affreuse avec des conséquences bien réelles.”

Plusieurs raisons expliquent cette décision

Signal avance aussi vouloir éviter que les gens fassent la confusion entre les SMS et les messages Signal dans l’app. Faire la distinction entre les deux a “d’importantes implications en termes d’UX et de design”. De plus, Signal précise que l’abandon de la prise en charge des SMS permettra de libérer des ressources pour travailler sur d’autres projets et fonctionnalités.

Décision a été prise suite à une fuite de données chez son partenaire de vérification Twillio. Signal avait expliqué que l’incident avait exposé environ 1 900 numéros de téléphone et codes SMS de ses utilisateurs. Nul ne sait si la suppression de cette fonctionnalité est une conséquence directe de cette faille.