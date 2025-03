Si vous avez aimé Flow, voici 5 films à voir absolument

Cinq films incontournables à voir absolument après avoir regardé le documentaire émouvant et inspirant intitulé Flow.

Tl;dr Le film d’animation letton « Flow » remporte l’Oscar du meilleur film d’animation en 2025.

« Flow » se distingue par son absence totale de dialogues et de personnages humains.

Cinq films présentant des caractéristiques similaires sont recommandés après le visionnage de « Flow ».

Un Oscar pour « Flow »

À peine quelques jours après avoir remporté l’Oscar du Meilleur Film d’Animation en 2025, Flow, film letton, est rapidement devenu le film le plus regardé sur Max. L’histoire suit le parcours solitaire d’un chat cherchant à survivre après qu’une inondation massive a ravagé son foyer. Ce qui est remarquable dans Flow est son absence totale de dialogues et de personnages humains.

Un film d’animation singulier

Alors que la plupart des films d’animation mettant en scène des animaux leur attribuent des qualités humaines, Flow définit ses principaux protagonistes par leurs comportements et leurs sons naturels. Parallèlement, Flow dépeint un monde sans humains, où les animaux comptent les uns sur les autres pour survivre.

Après « Flow », quoi regarder ?

Après avoir apprécié la belle histoire de Flow, les spectateurs devraient jeter un œil à ces cinq films qui partagent des caractéristiques similaires : Away, Watership Down, The Red Turtle, Minuscule: Valley of the Lost Ants, et A Cat in Paris.

Des films à voir absolument

Away est une autre œuvre du réalisateur letton Gints Zilbalodis qui, comme Flow, mise sur un design de personnages de qualité supérieure et des images frappantes pour raconter son histoire fascinante. Watership Down est un chef-d’œuvre sous-estimé qui raconte la lutte d’une colonie de lapins pour survivre face à la civilisation humaine.

The Red Turtle est un film sans dialogue qui raconte l’histoire d’un homme naufragé qui rencontre une énorme tortue rouge sur une île déserte. Minuscule: Valley of the Lost Ants illustre des comportements animaliers réalistes tout en abandonnant presque entièrement le dialogue parlé. Enfin, A Cat in Paris est parfait pour ceux qui aiment voir des chats vivre leurs propres aventures. Tous ces films sont disponibles en streaming sur diverses plateformes.