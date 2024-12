Pourquoi l’Académie a créé une catégorie d’Oscar jamais remportée ?

Pourquoi l'Académie a-t-elle créé une catégorie d'Oscar que personne n'a jamais remportée ? Explorons ensemble cette question intrigante.

Tl;dr La première cérémonie des Oscars a eu lieu en 1929 à Hollywood.

La catégorie de la Meilleure Musique Originale a subi de nombreux changements.

La catégorie de la Meilleure Comédie Musicale Originale n’a pas eu de nomination depuis 25 ans.

Les Oscars : un voyage à travers l’histoire

La première cérémonie des Academy Awards s’est tenue le 16 mai 1929 à l’Hôtel Roosevelt d’Hollywood, en Californie. A cette époque, 12 catégories étaient en lice, certaines étant séparées par genre. Par exemple, deux prix étaient décernés pour le meilleur film : l’un pour le film le plus remarquable et l’autre pour le film le plus unique et artistique. Dans cette dernière catégorie, « Sunrise: A Song of Two Humans » de F.W. Murnau a remporté le prix, tandis que « Wings » de William Wellman a remporté le prix du film le plus remarquable. « Sunrise: A Song of Two Humans » mérite d’être reconnu historiquement au même titre que « Wings ».

Des changements constants dans les catégories

Au fil des 95 dernières années, de nombreuses modifications ont été apportées aux catégories des Oscars. Cependant, aucune catégorie n’a subi plus de changements de nom et de modifications que celle de la Meilleure Musique Originale. Pendant longtemps, l’Académie a séparé les catégories de Musique pour les comédies musicales et les non-comédies musicales, et parfois elle distinguait entre les musiques adaptées (issues de productions théâtrales, par exemple) et les musiques entièrement originales.

La catégorie de la Meilleure Comédie Musicale Originale : un vide depuis 25 ans

En 2000, l’Académie a créé une catégorie appelée Meilleure Comédie Musicale Originale, destinée à remplacer la catégorie alors retirée de la Meilleure Musique Originale pour Comédie Musicale. Cependant, les critères d’éligibilité de l’Académie pour les comédies musicales modernes sont si stricts que aucun film n’a été nommé dans cette catégorie depuis 25 ans.

En effet, pour être nominé dans la catégorie de la Meilleure Comédie Musicale Originale, le film doit comporter au moins cinq chansons originales du même auteur ou de la même équipe d’auteurs, utilisées en voix off ou interprétées visuellement. Ces chansons doivent être substantiellement interprétées, clairement audibles, intelligibles et doivent faire avancer l’intrigue du film. Un groupe arbitraire de chansons non essentielles à l’intrigue n’est pas considéré comme éligible.

Il est clair que ces critères rigoureux ont créé un obstacle pour de nombreux nominés potentiels. Par exemple, même dans les grandes comédies musicales animées, certaines chansons sont utilisées pour établir le ton ou explorer davantage la motivation d’un personnage ; elles ne font pas nécessairement avancer l’intrigue. En conséquence, il n’y a pas eu assez de films dans une année donnée qui répondent aux exigences pour activer la catégorie de la Meilleure Comédie Musicale Originale.