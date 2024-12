Alien: Romulus et Deadpool & Wolverine en route vers les nominations aux Oscars

Les personnages de Alien: Romulus, Deadpool et Wolverine sont en bonne voie pour recevoir des nominations aux Oscars.

Tl;dr Alien: Romulus et Deadpool & Wolverine présélectionnés aux Oscars.

D’autres films de genre, dont Dune: Part Two et Joker: Folie à Deux, sont également présélectionnés.

La liste finale des nominations aux Oscars sera annoncée le 17 janvier 2025.

Les amateurs de cinéma de science-fiction, d’horreur et de bandes dessinées ont de quoi se réjouir. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a récemment dévoilé sa présélection pour dix des 23 catégories des Oscars. Parmi les films les plus populaires de cette année, Alien: Romulus et Deadpool & Wolverine figurent dans plusieurs catégories.

Une présélection aux Oscars bien remplie

Alien: Romulus est présélectionné pour les catégories « Musique originale », « Son » et « Effets visuels ». Deadpool & Wolverine se retrouve dans les catégories « Son » et « Effets visuels ». Les fans peuvent espérer que ces films, ainsi que d’autres œuvres de genre, soient nominés dans ces catégories et plus encore lorsque la liste finale sera annoncée le 17 janvier 2025.

Les autres films de genre notables sur certaines des listes préliminaires comprennent : Beetlejuice Beetlejuice (« Maquillage et coiffure » et « Musique originale »), Dune: Part Two (« Maquillage et coiffure », « Son », et « Effets visuels »), Nosferatu (« Maquillage et coiffure » et « Musique originale »), The Substance (« Maquillage et coiffure ») et Joker: Folie à Deux (« Son »).

Des espoirs à modérer pour les fans de Marvel

Les fans de Marvel devraient peut-être tempérer leurs espoirs, ces films présélectionnés étant préliminaires. Le vote final pour déterminer les nominés officiels aura lieu entre le 8 et le 12 janvier 2025. Ces premières sélections sont prometteuses, mais cela ne signifie pas qu’elles seront nécessairement nominées lors du plus grand spectacle de l’industrie du cinéma. Cependant, avec l’acclamation unanime de la performance de Hugh Jackman en tant que Wolverine, certains fans spéculent sur une éventuelle reconnaissance dans les catégories d’interprétation.

Une reconnaissance tardive pour les films de genre

Depuis la création de l’Academy, les films de science-fiction, d’horreur, de fantasy et de super-héros ont rarement été nominés en dehors des catégories techniques, avec quelques exceptions. Cela est compréhensible dans une certaine mesure, ces genres étant souvent plus associés à l’attrait populaire qu’à l’art cinématographique. Pour beaucoup, ces types de films sont célébrés davantage pour leur spectacle que, disons, leur jeu d’acteur, leur écriture ou leur réalisation. Cependant, cela ne signifie pas que ces films sont dépourvus de mérite visionnaire. Avec l’annonce de la présélection de l’Academy, espérons qu’ils commencent enfin à reconnaître que les films sur les extraterrestres, les super-pouvoirs et les vampires sont capables du même niveau de brillance que l’on trouve souvent dans les films favoris des Oscars, comme les drames, les biopics et les films historiques.