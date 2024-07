Si un film « Dragon Ball Z » voit le jour, cet acteur doit incarner Vegeta

Le succès de "One Piece" sur Netflix pourrait ouvrir la voie à un film live-action "Dragon Ball Z".

Un film live-action Dragon Ball Z : une possibilité réelle ?

Le succès retentissant de la série live-action One Piece sur Netflix a récemment relancé les spéculations sur la possibilité d’une adaptation cinématographique de l’incontournable manga Dragon Ball Z. Un personnage crucial dans une telle entreprise serait sans aucun doute Vegeta, le prince de la race Saiyan, dont le rôle pourrait être confié à l’acteur de HBO’s Warrior, Joe Taslim.

Joe Taslim : le choix évident pour incarner Vegeta

Joe Taslim, acteur et artiste martial renommé, semble être le choix parfait pour incarner Vegeta à l’écran. Fort d’une décennie passée dans l’équipe nationale de judo d’Indonésie, Taslim a déjà démontré son habileté à incarner des combattants d’exception, que ce soit dans le thriller d’action primé The Raid ou encore dans la franchise hollywoodienne Fast & Furious 6. Sa capacité à jouer des personnages emblématiques tels que Sub-Zero dans Mortal Kombat laisse penser que le rôle de Vegeta ne lui poserait pas de problèmes.

Un casting précis pour éviter un nouvel échec

Le fiasco de l’adaptation live-action de Dragonball Evolution en 2009 rappelle l’importance d’un casting bien pensé. Le film avait déçu les fans et les novices par son approche brouillonne de l’univers Dragon Ball et son casting inadéquat. Un nouvel essai devra donc miser sur un casting précis et fidèle à l’œuvre originale pour éviter de répéter les erreurs du passé et satisfaire l’attente des fans.