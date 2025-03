Si « The Monkey » fut un coup de coeur, voici un film à voir absolument

Découvrez dès maintenant un film exceptionnel dans la même veine que 'The Monkey', disponibles en streaming pour votre plus grand plaisir cinématographique.

Tl;dr Osgood Perkins réalise un autre succès avec « The Monkey ».

« The Monkey » est une adaptation d’une nouvelle de Stephen King.

Le film met en vedette Theo James dans le rôle de jumeaux maudits.

Osgood Perkins : Un réalisateur d’horreur en plein essor

Osgood Perkins, réalisateur de films d’horreur, est en pleine ascension. Son dernier film, « The Monkey », a récemment obtenu le deuxième meilleur démarrage au box-office pour son distributeur Neon. Un succès qui vient s’ajouter à celui de son précédent film, « Longlegs ».

Une adaptation de Stephen King

« The Monkey » est adapté d’une nouvelle de Stephen King et produit par le magnat de l’horreur James Wan. Le film met en scène Theo James dans le rôle de deux frères jumeaux dont la famille a été maudite par un maléfique jouet singe. Chaque fois que ce jouet joue sa petite mélodie entraînante, quelqu’un meurt. Les morts, mises en scène de manière élaborée, sont le clou du spectacle dans ce film qui, tout en étant une distraction amusante, rit au nez de la mortalité.

L’humour noir et l’absurdité

Les précédents films de Perkins n’étaient pas spécialement connus pour leur humour. Cependant, on retrouve une pointe de l’absurdité joyeuse de « The Monkey » dans le personnage principal de « Longlegs ». Ce film, plus lourd et plus menaçant, met en scène Nicolas Cage dans un rôle délicieusement débridé de tueur en série. Derrière sa perruque hirsute et son maquillage blanc pâle, Cage transforme son visage en un équivalent humain du sourire diabolique du jouet singe.

Une vision de l’horreur

Perkins a su prouver sa confiance et son ambition en tant que visionnaire de l’horreur. Que ce soit avec « Longlegs » ou « The Monkey », il a su captiver le public par son sens de l’humour morbide et sa manière unique de présenter la mort. Si vous avez apprécié « The Monkey » au cinéma et que vous souhaitez découvrir davantage l’univers de Perkins, de King et d’autres créateurs aux sensibilités similaires, il existe une multitude d’autres films à découvrir.