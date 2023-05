Shioli Kutsuna et Brianna Hildebrand seront Deadpool 3

Le casting de Deadpool 3 continue de s'étoffer avec le retour des actrices Shioli Kutsuna et Brianna Hildebrand.

Brianna Hildebrand reprendra son rôle des deux premiers films, celui de Negasonic Teenage Warhead, la coéquipière mutante du “Merc with a Mouth” qui a la capacité de générer des explosions nucléaires. Shioli Kutsuna reprendra elle le rôle de Yukio, la petite amie de Negasonic Teenage Warhead alias Ellie Phimister, une ninja mutante japonaise introduite dans Deadpool 2.

'Deadpool 3': Brianna Hildebrand & Shioli Kutsuna Set To Return For Marvel Threequel https://t.co/QfkhrrzG39 pic.twitter.com/uX53fkKGCG — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 18, 2023

D’autres vétérans de Deadpool reviennent pour le troisième volet, comme Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic et Rob Delaney, qui interprètent respectivement Dopinder, l’acolyte chauffeur de taxi de Deadpool, son colocataire Blind Al, sa fiancée Vanessa (qui a été tuée puis ramenée à la vie dans la suite), le mutant métallique Colossus et le membre humain de la X-Force Peter. Hugh Jackman (qui reprend son rôle de Wolverine), ainsi qu’Emma Corrin et Matthew Macfadyen seront les nouveaux venus dans la licence.

Tidal Wave, le titre officiel de Deadpool 3

Ryan Reynolds, Levy, Paul Wernick, Rhett Reese et Zeb Wells se sont chargés de l’écriture du scénario de Deadpool 3. L’acteur qui incarne Wade Wilson assurera également la production de Deadpool 3 aux côtés de Kevin Feige, président de Marvel Studios, alors que le film doit intégrer le Marvel Cinematic Universe. La sortie au cinéma est toujours fixée pour le 8 novembre 2024.