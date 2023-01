Shiftall dévoile plusieurs nouveaux produits pour plonger dans la réalité virtuelle

Shiftall fait le plein de nouveautés pour la VR au CES : un casque, un système de suivi du corps et une manette notamment.

Shiftall est une société de Panasonic spécialisée dans l’équipement pour la réalité virtuelle. Parmi ses produits, Mutalk (en image ci-dessus), un microphone Bluetooth pensé et conçu pour que les autres personnes présentes dans la pièce n’entendent pas ce que vous dites. Au CES 2023, la société dévoilait cependant deux nouvelles versions de son casque VR ainsi que plusieurs accessoires pour améliorer l’immersion dans les mondes virtuels.

Shiftall fait le plein de nouveautés pour la VR au CES

Tout d’abord, il y a une nouvelle version du casque VR MeganeX, un produit compatible SteamVR offrant un écran micro-OLED de 2 560 x 2 560 pixels. L’entreprise explique que les écrans, combinés aux lentilles Panasonic, offrent “le niveau le plus élevé d’expérience de visionnage”. De plus, l’ensemble est léger, avec six degrés de liberté et peut être porté plusieurs heures durant sans fatigue. Mais il vous faudra débourser les 1 699 $ demandés pour vous l’offrir. Les premières livraisons sont attendues entre mars et avril.

L’entreprise présente aussi deux nouveaux accessoires très intéressants. Le premier est le Haritora X Wireless, c’est une solution de suivi du corps pour SteamVR qui permet d’avoir un torse et des jambes totalement contrôlables dans un environnement virtuel. Le système utilise quatre bandeaux, pour votre poitrine, vos hanches, vos genoux et vos chevilles, pour donner à votre avatar la capacité de danser ou de donner un coup de pied. Une solution similaire ce que propose Sony avec Mocopi.

Un casque, un système de suivi du corps et une manette notamment

L’autre innovation de Shiftall est Flip VR, une manette pour SteamVR qui utilise le suivi lighthouse pour connaître la position et les mouvements de vos mains, mais contrairement à une manette conventionnelle, celle-ci vient se fixer via un bandeau dans la paume de la main. La zone avec le joystick et les boutons peut ainsi être déplacée de l’intérieur de la main pour libérer votre main, vous permettant d’attraper des objets, par exemple.

En ce qui concerne le tarif, le Haritora X Wireless coûte 350 $, mais nous ne connaissons pas la date de commercialisation de l’accessoire dans nos contrées. Le prix du Flip VR, quant à lui, n’a pas été communiqué, tout comme sa date de disponibilité. À suivre !