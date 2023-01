Sony réfléchirait à proposer son service de cloud gaming sur des appareils de streaming populaires

Sony réfléchirait à proposer sur service de cloud gaming sur des appareils de streaming, avant de proposer son propre appareil ?

Le cloud gaming est là pour longtemps, la chose n’est plus à discuter. Microsoft a frappé fort en le proposant comme avantage dans son Game Pass Ultimate, offrant la possibilité de jouer instantanément à ses jeux préférés. Vous pouvez jouer directement sur Xbox, évidemment, mais la firme de Redmond a, depuis, amené son service sur les appareils mobiles et dans les navigateurs web. Sony pourrait procéder de manière similaire très bientôt.

Sony réfléchirait à proposer sur service de cloud gaming sur des appareils de streaming

Sony est aussi présent sur le marché du cloud gaming avec son service PlayStation Now, qui avait, lui aussi, été intégré dans l’offre premium PlayStation plus. Les joueurs peuvent ainsi jouer à quasiment tous les jeux de l’ère PlayStation, de la PS1 aux derniers jeux PS5, sans avoir à les télécharger. Bien que le service demande encore une console PlayStation, un récent brevet suggère que le géant japonais réfléchirait à proposer un appareil qui offrirait des fonctionnalités de streaming dans un format bien plus portable, et plus abordable.

Selon le brevet en question, Sony développerait un “appareil pass-through pour le cloud gaming”, les exemples les plus similaires étant aujourd’hui les Amazon Fire TV Stick, Chromecast et autres Roku. On pourrait ainsi imaginer le service être intégré dans ceux existants, tout comme Microsoft propose son Game Pass sur les TV Samsung.

avant de proposer son propre appareil ?

Bien que le brevet se contente de conceptualiser le service comme un plus pour n’importe quel appareil orienté vers le streaming, cela pourrait augurer d’un futur produit. Rien ne pourrait empêcher Sony de créer son propre appareil, une idée qu’envisage aussi depuis un certain temps Microsoft.

Ceci serait une avancée intéressante dans le paysage actuelle du jeu sur console, à l’heure où les PlayStation 5 sont encore assez difficiles à trouver et qu’elles coûtent assez cher. Non seulement Sony pourrait offrir des jeux récents à davantage de joueurs, mais il pourrait aussi le faire avec un tarif d’entrée bien moins élevé.

Sony semblait réticent à l’idée de miser gros sur des services de jeu via abonnement, mais avec l’énorme succès du Xbox Game Pass – Microsoft gagnerait environ 3 milliards de dollars par an grâce à ce seul service -, l’entreprise japonaise en est probablement arrivée à la conclusion qu’elle ne peut plus se permettre de se reposer sur ses consoles haut de gamme.