Shadow rachète Genymobile, un spécialiste de la plateforme Android

L'offre cloud computing de Shadow va désormais s'étendre sur Android, le système d'exploitation mobile de Google basé sur le noyau Linux.

Avec l’acquisition de Genymobile pour un montant non communiqué, Shadow met la main sur Genymotion, une solution “Android as a Service” utilisée dans le monde entier par des centaines de milliers de développeurs d’applications. Grâce au savoir-faire unique de Genymobile sur la plateforme Android et son expertise approfondie de la virtualisation, la filiale d’OVH va accélérer sa feuille de route et accroître sa compétitivité industrielle afin de devenir le principal service collaboratif dans le Cloud computing pour les sociétés, les joueurs et les créatifs.

2023 is off to a great start for Genymobile, as we are thrilled to announce that we have been acquired by @Shadow_official the high-end cloud PC specialist!

🚀 Get more details here: https://t.co/W3b86NcB7X — Genymotion (@Genymotion) January 19, 2023

Éric Sèle, directeur général de Shadow et président de Genymobile, a déclaré :

Nous sommes très heureux d’annoncer cette acquisition car la relation construite l’année dernière avec Genymobile a été déterminante dans l’avancée du développement de la prochaine génération de notre service. Cette acquisition apportera une expertise supplémentaire à Shadow, et témoigne également de notre ambition en tant que entreprise, qui connaîtra une croissance à la fois interne et externe. Je tiens également à remercier Tim Danford, ancien PDG de Genymobile, pour son aide dans la conclusion de cet accord. Tim restera en tant que conseiller pour les deux entités.

Android voit arriver Shadow et son offre cloud computing

En plus d’avoir transformer Genymotion de simple émulateur Android de bureau à plateforme “Android as a Service”, Genymobile a également un fort engagement en faveur de l’Open Source avec certains des logiciels les plus utilisés dans l’écosystème Android comme scrcpy (affichage et contrôle d’un appareil Android) et gnirehtet (reverse tethering pour Android).

Arnaud Dupuis, PDG de Genymobile, ajoute :

Genymobile et Shadow disposent d’une expertise complémentaire qui a conduit les deux entreprises à travailler ensemble, et cette alliance nous a semblé naturelle. Nous sommes très heureux de rejoindre Shadow dans leur mission de démocratisation de la technologie via le cloud, en les aidant avec notre savoir-faire unique sur Android.