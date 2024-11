Selon cette théorie, Agatha aurait pu sauver son fils (mais pas seule)

Selon une nouvelle théorie du MCU, Agatha aurait pu sauver son fils... mais pas toute seule.

Tl;dr Théorie sur le moyen qu’aurait eu Agatha Harkness de sauver son fils dans Agatha All Along.

Les pouvoirs et les limites d’Agatha sont révélés dans la série.

Agatha aurait pu sauver son fils en rejoignant un coven de sorcières.

La sorcière Agatha Harkness et son fils Nicholas Scratch

Dans la série Agatha All Along, le rôle clé d’Agatha Harkness (Kathryn Hahn) dans la création de la Witches’ Road est révélé, ainsi que le véritable destin de son fils, Nicholas Scratch. Selon une théorie récente, Agatha aurait pu sauver son fils si elle avait choisi une voie différente.

Un temps précieux avec son fils

Il est révélé dans l’épisode 9 d’Agatha All Along que Rio Vidal, également connue sous le nom de Lady Death (Aubrey Plaza), a accordé à Agatha plus de temps avec son nouveau-né, qui était censé mourir à la naissance. Cependant, la même théorie suggère qu’Agatha aurait pu profiter de son fils plus longtemps si elle avait opéré différemment dans cette nouvelle série MCU.

Les pouvoirs d’Agatha et ses limites

Sans aucun doute, Agatha est une sorcière très puissante dans le MCU. Elle a existé pendant des siècles, volant les pouvoirs d’autres sorcières pour son propre gain. Cependant, malgré sa puissance, Agatha admet à son fils ce qu’elle ne peut pas faire. En particulier, elle dit à Nicholas : « Je ne peux pas te guérir. Je ne peux pas te protéger de ce qui arrive. Et je ne peux pas prévoir quand elle reviendra. »

Une coven aurait-elle pu sauver Nicholas ?

Plutôt que de trahir constamment les sorcières et de choisir l’isolement, il est plausible qu’Agatha aurait pu compter sur d’autres sorcières et leurs capacités pour garder son fils en vie. Ainsi, la perte précoce de Nicholas pourrait être le coût inhérent d’Agatha Harkness en tant que sorcière sans coven.