Où pourrait-on revoir Agatha Harkness dans le MCU ?

Où retrouvera-t-on Agatha Harkness dans l'Univers Cinématographique Marvel ? Explication de toutes les possibilités.

Tl;dr Agatha Harkness pourrait revenir dans l’univers cinématographique Marvel.

Elle pourrait apparaître dans les séries « Vision Quest » et « Young Avengers ».

Une apparition dans un film autonome de la Sorcière Rouge est également envisageable.

Le retour d’Agatha Harkness dans l’Univers Marvel

Après une conclusion enlevante à Agatha All Along, l’avenir d’Agatha Harkness dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) est riche en possibilités. Ce personnage, incarné par Kathryn Hahn, a rapidement captivé le public avec son charme énigmatique et son humour noir dans WandaVision. Elle est une sorcière millénaire qui cherche à s’approprier les pouvoirs de Wanda Maximoff. Plusieurs directions prometteuses se dessinent pour son avenir.

Agatha Harkness dans « Vision Quest »

L’un des scénarios les plus prometteurs pour le retour d’Agatha Harkness est la série MCU Vision Quest, centrée sur le personnage de Vision. Agatha, avec sa connaissance de la magie et de l’histoire de la famille Maximoff, pourrait jouer un rôle essentiel dans le voyage identitaire de Vision. En outre, sa forme fantomatique offre un angle intrigant à cette implication potentielle.

Agatha Harkness dans le projet « Young Avengers »

Une autre option intéressante pour le retour d’Agatha réside dans le projet Young Avengers du MCU. Sa connaissance extensive de la magie et des arts sombres anciens serait une ressource inestimable pour une équipe comprenant de jeunes héros inexpérimentés apprenant à maîtriser leurs pouvoirs. Sa relation complexe avec la moralité pourrait ajouter une touche intéressante à la dynamique des Young Avengers, gardant l’équipe sur le qui-vive quant à ses véritables motivations.

Agatha Harkness dans un film autonome de la Sorcière Rouge

Le retour le plus attendu d’Agatha pourrait facilement avoir lieu dans un film autonome sur la Sorcière Rouge. La relation entre Agatha et Wanda, chargée de trahison, de compétition et peut-être même de respect mutuel, offrirait un terrain fertile pour des récits captivants s’ils devaient se retrouver. Dans sa forme de fantôme, Agatha pourrait poursuivre un agenda personnel dans le film Scarlet Witch, aidant potentiellement Wanda ou agissant comme une antagoniste avec ses propres motivations.