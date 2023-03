Second Life, le jeu de métavers qui a 20 ans, s’offre une application mobile

Vingt ans après, Second Life va avoir droit à son application mobile. Les fans répondront-ils présents ?

Près de vingt ans avant que Facebook et tant d’autres sociétés de la tech ne commencent à parler de métavers, Second Life permettait à des millions d’utilisateurs d’arpenter des mondes virtuels. Aujourd’hui, après tout ce temps, son développeur Linden Labs annonce qu’il développe une version mobile du jeu, comme le rapporte Ars Technica. Une première version bêta doit arriver dans les prochains.

Dans une vidéo YouTube publiée sur les forums de la communauté Second Life, l’éditeur a donné quelques détails concernant cette application mobile. Celle-ci est conçue avec le moteur Unity. Autrement dit, il devrait être facile de concevoir et distribuer le jeu sur les smartphones et tablettes Android comme iOS. Le studio a aussi montré quelques aperçus des personnages et environnements et la manière dont Linden Labs a travaillé pour proposer une expérience aussi similaire que possible à celle du jeu desktop.

Facebook a toutes les difficultés du monde à faire décoller le métavers aujourd’hui, mais 73 millions de comptes ont été créés sur Second Life à ce jour, et pas moins de 900 000 utilisateurs étaient actifs quotidiennement pendant la pandémie, 17 ans après le lancement du jeu. Parmi les événements virtuels typiques, on trouve des “concerts live, des ventes shopping, des conventions de fans, des lectures de livre et de poésie, des conférences académiques, des défilés de mode et des expositions d’art”, déclarait l’entreprise à Vice en 2020.

Les fans répondront-ils présents ?

Linden Labs avait travaillé sur une version de son jeu pour la réalité virtuelle, baptisée Sansar, mais le studio a cessé le développement et vendu les droits en 2020. L’entreprise déclarait à l’époque avoir pris cette décision pour avoir une réserve de cash tout en précisant que l’adoption des casques de réalité virtuelle n’était pas aussi rapide qu’espéré. De fait, pivoter vers le mobile semble logique, mais l’avenir nous dira si les gens seront encore intéressés par Second Life après tout ce temps. À suivre !