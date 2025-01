Samsung Wallet : deux mises à niveau majeures pour les Galaxy

Samsung enrichit son application Wallet de deux améliorations majeures pour les téléphones Galaxy, dont une fonctionnalité autrefois exclusive à l'Apple Wallet.

Tl;dr Samsung dévoile de nouvelles fonctionnalités logicielles pour ses téléphones.

Introduction des options de paiement entre pairs et d’achat à crédit dans Samsung Wallet.

Les fonctionnalités ne seront pas lancées avec la série Galaxy S25, mais peu après.

Les nouveautés de Samsung

En marge de l’annonce très attendue de la série Galaxy S25 et d’un aperçu de l’imminent Galaxy S25 Edge, Samsung a également fait part d’une myriade de nouvelles fonctionnalités logicielles pour ses derniers téléphones. Parmi celles-ci, la révélation d’une innovation qui s’inspire de l’Apple Wallet et qui devrait être déployée plus tard cette année. La nouveauté ? L’intégration de paiements entre pairs et d’options d’achat à crédit dans Samsung Wallet.

Tap to Transfer : une fonctionnalité révolutionnaire

La première fonctionnalité, baptisée « Tap to Transfer », rappelle fortement le « Tap to Cash » d’Apple, permettant d’envoyer de l’argent à quelqu’un simplement en rapprochant vos téléphones. Cependant, Samsung Wallet va plus loin qu’Apple Wallet. En effet, les transactions peuvent être liées à des comptes et cartes de débit associés, et pas uniquement à travers Samsung Pay. De plus, le support des portefeuilles numériques tiers est également prévu. Les transactions passeront donc par Mastercard ou Visa plutôt que par le système propre à Samsung. Une fonctionnalité similaire existe déjà en Corée du Sud, mais la firme prévoit désormais de la proposer aux utilisateurs américains dotés des meilleurs téléphones Samsung.

Instant Installment : simplifier l’achat à crédit

Par ailleurs, Samsung introduira une nouvelle option d’achat à crédit, nommée « Instant Installment ». Samsung simplifie ainsi le processus permettant aux utilisateurs de fractionner leurs achats en plusieurs versements au moment du paiement. Alors que Mastercard et Visa (ou votre banque) gèrent l’arrière-plan des transactions, Samsung s’occupe de tout ce que vous voyez sur l’écran de votre téléphone. Cette fonctionnalité sera disponible aussi bien en magasin qu’en ligne.

Lancement prévu après la série Galaxy S25

Il est important de noter que ces deux fonctionnalités ne devraient pas être lancées en même temps que la série Galaxy S25, mais peu après, probablement au cours du deuxième trimestre de cette année. Si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est que les anciens modèles de Galaxy devraient également avoir accès à ces fonctionnalités grâce à des mises à jour logicielles ou d’applications. Si ces nouvelles fonctionnalités se confirment, Samsung Wallet pourrait bien devenir un service de paiement intégré plus fluide qui laisserait Apple Wallet loin derrière.