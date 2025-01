Fuite du Galaxy S25 Ultra : Toutes les révélations avant l’événement Samsung Unpacked

Avant la grande révélation lors de l'événement Samsung Unpacked, une fuite massive révèle tout sur le Galaxy S25 Ultra. Voici cinq informations clés à retenir à propos de ce nouveau bijou technologique de la marque Samsung.

Tl;dr Le Samsung Galaxy S25 Ultra est sur le point d’être dévoilé.

Il présente plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Les matériaux de marketing officiels ont été divulgués avant l’événement.

Anticipation du lancement du Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Samsung Galaxy S25 Ultra se prépare pour un lancement imminent. En fait, vous pouvez suivre notre blog en direct sur le déballage du Galaxy ici. Cependant, une nouvelle fuite nous a donné une meilleure idée de quelles fonctionnalités et caractéristiques matérielles attendre.

Les fuites atteignent leur apogée

Avec l’événement Samsung prévu pour demain (22 janvier), il n’est pas surprenant que le nombre de fuites concernant la prochaine génération de téléphones Samsung ait atteint son paroxysme. Mais maintenant, les matériaux de marketing officiels devant être dévoilés au monde cette semaine sont tombés entre les mains du leaker de haut profil, Evan Blass.

Que nous révèlent ces fuites ?

Blass a publié une série de diapositives sur son Substack, confirmant apparemment bon nombre des fonctionnalités que nous avons déjà vues dans les fuites précédentes. Voici un aperçu des cinq principales révélations.

D’après les deux premières images, le Samsung S25 Ultra proposera des fonctions telles que Insights, Night Video et Audio Eraser. Ces caractéristiques devraient permettre d’obtenir des informations pertinentes, de réaliser des vidéos de haute qualité la nuit et de contrôler le bruit de fond.

Ensuite, les deux images suivantes mettent en avant des améliorations de la caméra pour la prochaine génération de téléphones Galaxy. Le S25 Ultra devrait être capable de capturer des tons de peau et des textures naturels, offrant ainsi des selfies d’un réalisme inédit. Un autre détail révélé est la fonctionnalité ProScaler, qui rend les images plus nettes avec des couleurs plus vives sur l’écran plus grand du Galaxy S25 Ultra.

Côté matériel, le Galaxy S25 Ultra bénéficiera d’un écran de 6,9 pouces, d’une caméra de 200 MP, d’une batterie de 5 000 mAh et d’un S Pen intégré. Ces spécifications impressionnantes montrent que le matériel du S25 Ultra sera sensiblement le même que celui du S24 Ultra.

Enfin, le S25 Ultra inclura la fonction Smart Switch pour faciliter le transfert de données vers le nouvel appareil et supportera les messages RCS, simplifiant ainsi la communication avec les utilisateurs d’iPhone. Cependant, il convient de noter que cette fonctionnalité soulève certaines préoccupations en matière de sécurité.

En outre, le Samsung Galaxy S25 Ultra comprendra également le Samsung Wallet, permettant de sauvegarder les cartes de paiement, les adhésions, les cartes-cadeaux, l’identité numérique et bien plus encore.

Attendez-vous à plus d’informations

Blass divulgue des détails sur les téléphones depuis des années maintenant, il est donc presque certain que ces images sont authentiques. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur le déballage du Galaxy S25 Ultra.