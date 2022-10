Samsung Tizen OS arrive sur les TV d’autres marques

Samsung propose Tizen OS sous licence aux fabricants de TV. Voilà qui devrait permettre d'étoffer le marché.

La semaine dernière, LG annonçait qu’il allait permettre aux fabricants tiers de TV d’utiliser sa plateforme webOS. Aujourd’hui, son principal rival fait de même. Samsung vient en effet d’annoncer qu’il allait proposer sa plateforme Tizen OS sous licence pour une intégration dans des TV d’autres marques.

Samsung propose Tizen OS sous licence aux fabricants de TV

C’est une grande première pour le géant sud-coréen. Un certain nombre de partenaires sont déjà connus, comme Akai, RCA, Bauhn, Linsar, Sunny, Vispera, vendus notamment en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ce partenariat donne à ces fabricants un accès aux fonctionnalités de Tizen OS comme Samsung TV PLus (plateforme de streaming TV et vidéo gratuite), le Guide Universel pour les recommandations ainsi que l’assistant vocal Bixby.

Comme pour LG lors de son annonce de la mise sous licence de webOS aux autres fabricants de téléviseurs, ces accords permettront aussi au grand public de trouver des modèles de TV connectés plus abordables qui tourneraient d’ordinaire sous Android TV, Roku ou Amazon Fire TV. Bien que vous n’ayez probablement jamais entendu parler des marques mentionnées plus haut, le fait que Samsung ouvre sa plateforme ainsi signifie que Tizen devrait pouvoir s’étendre aux quatre coins du globe.

Voilà qui devrait permettre d’étoffer le marché

Les Smart TV Samsung et webOS de LG sont de très bonnes alternatives à Android TV. Tous deux proposent des fonctionnalités de recherche et de personnalisation très abouties, un choix parmi plusieurs assistants vocaux (les leurs ainsi que Alexa et Google) et prennent en charge Apple Airplay (mais pas Chromecast). Google TV est une grosse évolution par rapport à Android TV, mais la majorité des TV et box de streaming comme la NVIDIA Shield TV utilisent Android TV, bien que Google ait prévu, à terme, de faire tourner tous ces appareils tiers sous Google TV.