Samsung prépare une télévision « révolutionnaire » avec l’IA d’OpenAI

Open AI se rapproche de Samsung pour la conception d'une télévision alimentée par l'intelligence artificielle.

Tl;dr Samsung envisage de collaborer avec OpenAI pour développer une télévision dotée de fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Les technologies IA, telles que GPT et DALL-E, permettront des recommandations personnalisées et une interaction avancée avec les utilisateurs.

La concrétisation de ce partenariat dépendra des termes financiers et pourrait être retardée si l’investissement dépasse les attentes.

Un tournant pour les téléviseurs intelligents

Samsung, le géant technologique sud-coréen, cherche à s’associer avec OpenAI pour intégrer des technologies d’IA de pointe dans ses produits, notamment ses téléviseurs. Cette collaboration visera à renforcer les capacités d’intelligence artificielle au sein des produits Samsung, dans le cadre d’une initiative plus large de développement de l’écosystème de l’IA. Il s’agit d’un partenariat « ouvert », qui s’inscrit dans la volonté de Samsung de moderniser ses appareils tout en exploitant les technologies de leader mondial comme GPT, DALL-E et Whisper.

Des services IA révolutionnaires à venir

Le partenariat pourrait permettre l’intégration de divers services alimentés par l’IA dans les téléviseurs de Samsung. Parmi les fonctionnalités envisagées, on retrouve des recommandations de contenus personnalisées, des assistants virtuels capables de comprendre et répondre à des questions, ainsi que des outils d’aide à la traduction en temps réel. Ces technologies, comme l’inférence du modèle ‘o1’, offriraient aussi une prise en charge des tâches multiples et de conseils personnalisés en matière de santé. Ces avancées promettent de redéfinir l’expérience utilisateur en rendant les téléviseurs plus interactifs et intelligents.

Des démonstrations concrètes au CES 2025

Lors du CES 2025, Samsung a déjà présenté des technologies innovantes qui pourraient être intégrées dans ses futures télévisions. Parmi les démonstrations, les spectateurs ont pu voir des exemples où ils pouvaient, d’un simple clic, obtenir des informations sur les tenues des personnages dans les films ou encore traduire des sous-titres étrangers dans leur langue. Ces innovations démontrent la volonté de Samsung de repousser les limites de l’interactivité avec ses appareils tout en offrant une expérience utilisateur enrichie et plus immersive.

Un partenariat conditionné par les investissements nécessaires

Cependant, la concrétisation de cet accord dépendra de la négociation des termes financiers. Si l’investissement requis pour cette collaboration dépasse les attentes de Samsung, des retards ou même une remise en question du partenariat pourraient survenir. Cette incertitude financière représente un défi pour Samsung, bien que l’association avec OpenAI reste une opportunité stratégique de consolider sa position de leader dans le secteur des téléviseurs intelligents. Selon le cabinet de recherche Omdia, Samsung détient 28,8% du marché mondial des téléviseurs en termes de revenus, ce qui souligne l’importance de cette initiative pour son avenir technologique.