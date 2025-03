Samsung One UI 7 arrive le 7 avril 2025

La toute nouvelle interface utilisateur de Samsung promet d'offrir aux utilisateurs une expérience encore plus fluide et intuitive.

Tl;dr Samsung lancera One UI 7, une nouvelle interface, à partir du 7 avril 2025.

One UI 7 intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle et de sécurité améliorées.

Cette interface est initialement destinée aux séries Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6.

Une nouvelle interface pour les appareils Samsung

Les utilisateurs de Samsung vont découvrir un changement notable à partir du 7 avril 2025. La société sud-coréenne va déployer One UI 7, sa nouvelle interface, progressivement. Dans un premier temps, elle sera disponible sur la série Galaxy S24, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 avant d’être étendue aux autres smartphones et tablettes de la marque.

Une interface pensée pour l’intelligence artificielle

Samsung a conçu cette interface en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle. Elle permettra aux utilisateurs d' »interagir avec leurs appareils de manière plus naturelle« , selon les mots du constructeur. Le nouvel outil, « Now Bar », proposera des mises à jour en temps réel sur l’écran de verrouillage, affichant par exemple le titre de la chanson en cours d’écoute sur les écouteurs, sans que l’utilisateur n’ait besoin de déverrouiller son appareil.

Des fonctionnalités d’IA innovantes

One UI 7 se distingue par plusieurs fonctionnalités d’IA. Parmi celles-ci, AI Select qui permet d’interagir avec certaines parties de l’écran, par exemple pour copier du texte ou créer facilement un GIF à partir d’une vidéo. L’outil Writing Assist est capable de résumer ou de formater automatiquement le texte sélectionné par l’utilisateur, tandis que Drawing Assist crée des illustrations à partir de textes, de croquis ou d’images. Enfin, Audio Eraser facilite l’isolation des sons et la suppression des bruits indésirables dans les vidéos.

Une attention particulière à la sécurité

En plus de ces fonctionnalités d’IA, One UI 7 propose une série de fonctionnalités de sécurité, dont Identity Check, un outil de protection contre le vol. Si le code PIN de l’utilisateur est compromis, celui-ci doit prouver son identité. De plus, une option permet de bloquer les connexions USB afin d’empêcher l’accès au téléphone via le port USB lorsque l’appareil est verrouillé, à l’exception de la recharge de la batterie.