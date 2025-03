Samsung annonce le déploiement complet de One UI 7 en avril : voici les détails essentiels

Samsung a confirmé que la sortie complète de l'interface utilisateur One UI 7 se fera en avril. Voici les informations clés que vous devez connaître à ce sujet.

Tl;dr La version stable de One UI 7 de Samsung arrive bientôt.

La mise à jour commencera en avril selon Samsung.

One UI 7 apporte des améliorations majeures aux appareils Galaxy.

Amateurs de Samsung, le moment que vous attendiez avec impatience est presque là. Le lancement de la version stable de One UI 7 est imminent.

Le calendrier de lancement

Selon un communiqué dans la salle de presse de Samsung, la mise à jour officielle de One UI 7 sera lancée en avril. Bien que nous n’ayons pas de date plus précise, il semble probable que ce soit plus tard dans le mois. Cela suit la tendance des autres mises à jour de One UI, comme One UI 6 et One UI 5, qui ont été déployées respectivement le 30 et le 24 octobre.

Beta disponible pour certains modèles

Par ailleurs, Samsung a également annoncé que les utilisateurs de Galaxy Z Flip 6 et de Galaxy Z Fold 6 en Inde, en Corée, au Royaume-Uni et aux États-Unis auront accès à la version bêta de One UI 7 dès cette semaine. Pas de panique si vous avez un modèle plus ancien, car Samsung prévoit de déployer l’accès à des appareils tels que le Galaxy S23 et la série Galaxy Tab S10 plus tard ce mois-ci.

Si vous souhaitez essayer la version bêta vous-même, vous devrez vous inscrire via Samsung Members.

Un souffle de vie pour les anciens appareils Galaxy

La série Galaxy S25 a été lancée avec tous les modèles offrant One UI 7 et il ne fait aucun doute que la mise à jour insufflera une nouvelle vie aux anciens appareils Galaxy. Par exemple, Samsung a entièrement repensé l’écran d’accueil, la disposition de l’appareil photo et a introduit l’élégante Now Bar. Mais ce ne sont pas seulement des changements esthétiques, car One UI 7 comprend également des fonctionnalités comme Writing Assist et des transcriptions d’appels multilingues.

One UI 7 apporte également plusieurs améliorations de qualité de vie. Par exemple, il a été récemment signalé que la dernière version donne aux utilisateurs beaucoup plus de contrôle sur le moment où leur écran s’assombrit en mode économie d’énergie. La mise à jour ajoute également une sécurité plus stricte via Knox Matrix, qui promet une surveillance intelligente des menaces multicouches entre les appareils Samsung connectés.