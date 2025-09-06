Samsung innove avec une machine à laver intelligente qui simplifie la corvée du linge

Samsung dévoile une nouvelle machine à laver équipée d’intelligence artificielle, capable d’automatiser de nombreuses étapes du lavage. Ce modèle innovant promet de simplifier l’entretien du linge en optimisant les réglages selon chaque lessive.

Tl;dr Efficacité énergétique améliorée de 65 %.

Intelligence artificielle adapte lavage et séchage automatiquement.

Nouvelles options de couleur et écran tactile moderne.

Une nouvelle génération de machines à laver intelligentes

À l’IFA 2025 de Berlin, Samsung a levé le voile sur la seconde génération de sa Bespoke AI Washer. L’an dernier, le premier modèle avait déjà séduit par son efficacité et sa simplicité d’utilisation. Cette nouvelle mouture ne bouleverse pas tout, mais elle peaufine l’ensemble avec des évolutions qui pourraient changer le quotidien.

Efficacité énergétique au cœur du projet

L’argument principal ? Une performance énergétique encore plus poussée. Grâce à une optimisation du moteur et à des algorithmes de lavage revisités, la machine atteint désormais un indice d’efficacité A-65 %. En clair, cela représente une consommation inférieure de 65 % aux exigences minimales pour la classe A sur le marché européen. Voilà qui promet des économies substantielles pour les foyers soucieux de leur facture d’électricité.

L’intelligence artificielle simplifie la lessive

L’innovation majeure réside dans la fonction AI Wash+. Fini les réglages laborieux : la machine détecte automatiquement le poids, le type de textile — qu’il s’agisse de jean ou de vêtements techniques — et le niveau de salissure. Elle ajuste alors toute seule la quantité d’eau, la dose de détergent ainsi que la durée du programme. Résultat : un linge propre sans calculs ni hésitations pour l’utilisateur.

Pour ceux qui recherchent une solution complète, Samsung propose aussi un sèche-linge coordonné en version Neat White. Là encore, l’intelligence artificielle ajuste le cycle selon l’humidité et le tissu, promettant jusqu’à 20 % d’économie sur l’énergie et le temps de séchage.

Design repensé et expérience connectée

Parce que le style compte autant que la technique, cette édition accueille une nouvelle finition « Neat White » en complément du « Dark Steel », permettant d’harmoniser ses appareils en toute élégance. Sur chaque modèle, un écran tactile 7 pouces vient faciliter la navigation entre les options. Et côté maison connectée, l’intégration avec l’application SmartThings permet un contrôle précis depuis un smartphone.

Voici les atouts essentiels mis en avant par ce nouvel ensemble électroménager :

Efficacité énergétique exceptionnelle.

Automatisation intelligente des cycles.

Nouvelles finitions design et interface utilisateur améliorée.

Avec cette Bespoke AI Washer, Samsung ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il s’installe déjà dans nos foyers pour transformer une corvée quotidienne en geste presque invisible… tout en allégeant notre impact environnemental. Reste à connaître la date de lancement et le tarif pour juger si cette innovation tiendra toutes ses promesses sur le marché européen comme américain.