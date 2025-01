Samsung Galaxy Unpacked : 5 surprises importantes à envisager

Voici un avant-goût de la présentation Samsung Galaxy Unpacked : les cinq éléments les plus importants à anticiper.

Tl;dr Samsung prévoit de présenter de nouveaux téléphones dotés d’IA lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025.

Le nouvel assistant numérique de Samsung, Bixby, sera au centre de l’annonce du Galaxy S25.

Des rumeurs suggèrent que le Galaxy S25 Ultra pourrait inclure une caméra à capteur ultra-large de 50MP.

Samsung dévoile ses nouveaux téléphones dotés d’IA lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025

Le mystère qui planait sur l’agenda de l’événement Galaxy Unpacked 2025 de cette semaine à San Jose, en Californie, s’est dissipé dès l’instant où l’on a jeté un coup d’œil à l’invitation de Samsung. L’image utilisée pour promouvoir cet événement du 22 janvier met en avant les silhouettes de quatre téléphones se rejoignant pour former l’icône Galaxy AI, qui apparaît sur les appareils de Samsung lorsque des fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle sont disponibles.

Bixby : l’assistant numérique de Samsung amélioré par l’IA

Il semble que Samsung a décidé de porter une attention particulière à Bixby, son assistant numérique, dans le cadre de la mise à jour de cette année de Galaxy AI. L’entreprise semble vouloir utiliser l’IA pour rendre son assistant numérique plus intelligent et plus conscient du contexte. Par exemple, un utilisateur pourra demander à Bixby de rechercher des restaurants avec des espaces extérieurs qui acceptent également les animaux de compagnie, puis de bloquer un événement dans son calendrier et d’envoyer ces informations à un contact, le tout en une seule commande.

Des rumeurs suggèrent des améliorations de la caméra pour le Galaxy S25 Ultra

Par ailleurs, des rumeurs suggèrent que le Galaxy S25 Ultra pourrait bénéficier d’une importante mise à niveau de sa caméra. Il se murmure que l’objectif ultra-large pourrait être doté d’un capteur de 50 MP, remplaçant ainsi la caméra de 12 MP présente sur le Galaxy S24 Ultra. De plus, l’apport de l’IA dans l’amélioration des caméras du Galaxy S25 est également attendu. Non seulement l’IA peut affiner les fonctionnalités de traitement des photos, mais elle peut également supporter des capacités de post-traitement comme l’Instant Slow Mo et les outils d’édition générative que Samsung a introduits l’année dernière.

Des questions demeurent sur le prix des nouveaux téléphones Samsung

Le prix des nouveaux appareils est toujours une préoccupation majeure lors du lancement d’un produit. Des rumeurs persistantes laissent entendre que le prix du Galaxy S25 pourrait augmenter, du moins pour certains modèles. Cela pourrait être dû à l’augmentation du coût des composants – le Snapdragon 8 Elite est réputé pour être assez cher – ou à l’instabilité politique en Corée du Sud, le marché domestique de Samsung.

Reste à savoir si ces rumeurs se confirmeront lors de l’événement Galaxy Unpacked de cette semaine. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de ces nouveaux téléphones dotés d’intelligence artificielle promet d’être un événement passionnant pour les amateurs de technologie.