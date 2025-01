Samsung Galaxy S25 : qu’attendre de l’événement Galaxy Unpacked 2025 ?

Découvrez ce que Samsung nous réserve pour le Galaxy Unpacked 2025.

Tl;dr Samsung dévoilera ses prochains produits durant le Galaxy Unpacked 2025.

La présentation des smartphones Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra est attendue durant l’évènement.

Les caractéristiques de ce nouveau modèle pourraient inclure un processeur Snapdragon 8 Elite et un écran OLED de dernière génération.

Samsung et ses nouveautés

La nouvelle année commence en force pour Samsung. En effet, le géant de l’électronique s’apprête à dévoiler son « Next Big Thing » – un clin d’œil à son ancien slogan marketing – lors de son événement Galaxy Unpacked 2025, prévu le 22 janvier 2025 à San Jose, en Californie. Si les détails restent encore mystérieux, il est fort probable que la gamme de téléphones Galaxy S25 sera dévoilée.

Les nouveaux smartphones phares de Samsung

Tout comme Apple dévoile ses derniers iPhones lors de son premier événement d’automne, Samsung présente généralement ses principaux smartphones Galaxy S lors de son premier Unpacked de l’année. Ainsi, il est presque certain que les téléphones Galaxy S25 seront présentés lors de cet événement. Et compte tenu de la tendance récente de Samsung à lancer trois niveaux de smartphones – standard, Plus et Ultra – il est fort probable que nous verrons cela à nouveau.

Des caractéristiques innovantes

Concernant les nouvelles fonctionnalités, des informations probables circulent déjà. Une légère refonte avec des coins arrondis, des bords plats et des cadres plus minces semble plausible, d’après une vidéo divulguée et des images du célèbre informateur Ice Universe. De plus, les téléphones devraient utiliser le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, conçu pour une intelligence artificielle générative embarquée. Ce qui coïncide avec la récente tendance de Samsung à intégrer l’IA dans ses modèles Galaxy.

En termes de design, Samsung devrait rester fidèle aux écrans OLED de dernière génération (fabriqués avec des matériaux organiques M13), plutôt que d’opter pour les panneaux OLED M14 plus brillants et plus efficaces utilisés dans l’iPhone 16 Pro et le Google Pixel 9. De plus, les téléphones fonctionneront sur l’interface utilisateur One UI 7 de Samsung, basée sur Android 15, qui se présente comme sa « première plateforme IA intégrée ».

Une expérience utilisateur améliorée

En ce qui concerne la caméra, seul le capteur ultra-large devrait être amélioré dans le Galaxy S25 Ultra, passant à 50MP contre 12MP dans le modèle de l’année dernière. Autre nouveauté, Samsung devrait ajouter le standard de recharge sans fil Qi2 à ses nouveaux smartphones. Cependant, selon certaines rumeurs, les téléphones de Samsung n’auraient pas de aimants intégrés pour la recharge MagSafe en tout sauf le nom de Qi2, nécessitant plutôt un étui avec un anneau magnétique Qi2.

En somme, les passionnés de technologie et les fidèles de Samsung attendent avec impatience l’événement Galaxy Unpacked pour découvrir les dernières innovations du géant coréen. Rendez-vous donc le 22 janvier 2025 pour un déballage technologique prometteur.