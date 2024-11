Samsung confirme officiellement le Galaxy S25 — un appareil XR et un pliable plus abordable pourraient suivre

Selon un rapport de Samsung, le Galaxy S25 est officiellement annoncé. De plus, un appareil XR et un modèle pliable plus abordable pourraient également être en préparation.

Le Samsung Galaxy S25 à l’horizon

La rumeur est confirmée. Le Galaxy S25 de Samsung, dont les détails officiels ont été dévoilés par Samsung lui-même, est attendu pour le début de l’année prochaine. Le rapport trimestriel de bénéfices de Samsung pour le troisième trimestre 2024 mentionne explicitement la série Galaxy S25, affirmant qu’elle fait partie de l’orientation accrue de la division mobile de Samsung vers des produits haut de gamme, y compris les Galaxy Z pliables.

« La première moitié de l’année prochaine », voilà comment est décrite la période de sortie prévue du S25. Cela correspondrait à la date de sortie prévue en janvier 2025, mais cela pourrait également signifier un lancement ultérieur, si Samsung estime que cela pourrait être avantageux. Le rapport indique également que le S25 « prévoit d’améliorer l’expérience Galaxy AI pour stimuler l’innovation dans la vie quotidienne », ce qui suggère que le nouveau modèle se concentrera davantage sur ses améliorations logicielles que matérielles.

Un nouvel appareil XR en préparation

Le rapport de Samsung fait également référence à un appareil XR, initialement annoncé pour cette année par Samsung, Google et Qualcomm, qui devrait être la réponse de Samsung à l’Apple Vision Pro lancé en février dernier. Cet appareil XR est mentionné dans le contexte de « renforcement de l’expérience de connectivité entre nos produits », ce qui laisse penser qu’il s’agira d’un appareil complémentaire à un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable Samsung plutôt que d’un gadget autonome.

Un téléphone pliable plus abordable envisagé

Enfin, un rapport de Juklanlosreve sur X évoque la possibilité d’un téléphone pliable plus abordable. Lors d’une récente conférence téléphonique, Samsung a discuté de cette option, malgré ses déclarations récentes selon lesquelles des téléphones pliables moins chers ne sont pas prévus. Samsung a déclaré : « Nous envisageons des moyens de réduire les obstacles à l’entrée pour que plus de clients puissent réellement expérimenter les produits pliables, compte tenu de la grande satisfaction des utilisateurs actuels de produits pliables. »

Samsung continue d’innover et de repousser les limites de la technologie mobile. Restez à l’écoute pour plus de détails sur les nouveaux produits phares de Samsung.