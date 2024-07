Cinq bonnes raisons d'investir dans un smartphone avec écran pliable. Cela dépend de votre utilisation, évidemment. Voici les scenarii les plus communs.

Avec Samsung qui vient d’officialiser sa dernière génération de smartphones à écran pliable en date, le moment est parfait pour rappeler les avantages de ce genre d’appareils. Ceux-ci coûtent sensiblement plus cher que des smartphones haut de gamme conventionnels, mais offrent-ils vraiment suffisamment pour justifier ce surcoût ? La réponse peut être oui – mais pas pour tout le monde. Pour vous décider, vous devez être sûr(e) que ce coût supplémentaire sera rentabilisé. Voici plusieurs cas d’usage qui peuvent faire une vraie différence.

L’article ci-dessous se concentre sur les smartphones avec écran pliable façon livre, mais il y a aussi une mention des smartphones avec écran pliable façon clapet.

Multitâche amélioré

C’est l’un des scenarii les plus évidents : avec un écran deux fois plus grand que celui d’un smartphone traditionnel, vous pouvez facilement avoir une application à côté d’une autre. Que cela vous soit utile dépend des apps que vous utilisez le plus souvent, évidemment.

Gardez aussi à l’esprit que vous pouvez diviser l’écran verticalement ou horizontalement. C’est parfait pour regarder des vidéos tout en vérifiant vos emails, ou lire des articles sur le web en prenant des notes, ou encore garder un œil sur les réseaux sociaux pendant que vous mettez à jour votre agenda. Avec le temps, vous trouverez vos propres combinaisons.

Regarder des vidéos

Un smartphone avec écran pliable vous offre un écran qui approche la taille d’une mini-tablette lorsqu’il est ouvert, cela signifie que les vidéos sont bien plus grandes. Il peut y avoir de grandes bandes noires, certes, mais l’espace supplémentaire en haut et en bas peut être pratique – cela signifie que vous pouvez regarder des vidéos YouTube tout en parcourant les commentaires juste dessous, par exemple.

L’astuce précédente fonctionne très bien en mode écran partagé, et si vous utilisez votre téléphone à moitié déplié, vous aurez aussi un support avec l’angle de visionnage qui vous convient. La moitié basse de l’écran peut alors afficher les commentaires ou les contrôles de la lecture.

Jouer à des jeux

Un autre scenario tirant grandement profit de cet espace supplémentaire, le jeu vidéo. La plupart des jeux Android s’étendront sans problème pour prendre tout l’espace, cela signifie aussi que vous aurez davantage à afficher pour votre jeu. Parfait pour tous les types de jeux, du puzzle basique aux aventures en monde ouvert.

Les contrôles sont souvent plus aisés aussi, mais cela varie d’un jeu à l’autre. Souvenez-vous qu’avec un smartphone avec écran pliable, vous le tenez avec les deux mains lorsqu’il est ouvert – vous avez donc un pouce de chaque côté, prêts à l’action. Et si vous voulez une expérience plus traditionnelle, vous pouvez toujours refermer le téléphone.

Saisie au clavier plus rapide

Nous passons souvent beaucoup de temps à taper du texte sur nos téléphones, et l’expérience est très différente sur un smartphone avec écran pliable, grandement améliorée. Vous avez davantage de place pour afficher le clavier, vous avez les deux mains pour taper, deux paramètres importants pour accélérer votre vitesse de frappe.

Si vous écrivez vraiment beaucoup et régulièrement, un smartphone avec écran pliable peut vous rendre plus productif. Emails, documents, commentaires, textes, vous rédigerez le tout bien plus vite avec un smartphone avec écran pliable. Les options de clavier, les choix de correction automatique et le presse-papiers, tous sont aussi plus faciles d’accès lorsque le téléphone est déplié.

Un appareil bien plus compact

Les smartphones avec écran pliable façon clapet vont à l’opposé de ceux façon livre. Ils font la taille d’un smartphone classique lorsque dépliés, plutôt que lorsque pliés. Cela les rend très faciles à transporter, parfaits si vous n’avez pas beaucoup de place dans votre poche, votre sac, votre tiroir, etc.

Ces smartphones avec écran pliable façon clapet restent aussi parfaitement utilisables lorsque pliés. Les modèles récents ont un écran extérieur d’une taille tout à fait décente, pour vérifier vos messages, contrôler la lecture de votre musique, prendre des photos, définir un timer, consulter la météo et autre. Vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités sur un écran qui fait environ la taille de celui d’un appareil conventionnel.