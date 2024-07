« Salad Fingers » fête ses 20 ans avec un nouvel épisode anniversaire !

Vous vous sentez vieux maintenant ? Voici à quoi ressemble "Salad Fingers" aujourd'hui.

TL;DR 20 ans depuis le lancement de Salad Fingers sur Internet.

Une édition spéciale pour marquer l’anniversaire a été publiée.

La série compte à ce jour 13 épisodes, sans compter le dernier spécial.

Célébration d’un héritage en ligne unique : Salad Fingers a 20 ans

Il est difficile de croire que cela fait déjà deux décennies que le personnage de Salad Fingers, créé par David Firth, a transformé le sens de l’humour sur Internet. Cette série web culinaire a vu le jour pour la première fois sur Newgrounds le 1ᵉʳ juillet 2004.

Un anniversaire marquant

Pour célébrer cet anniversaire notable, Firth a révélé un épisode spécial du 20ᵉ anniversaire. Cet épisode montre Salad Fingers qui se promène dans le couloir de souvenirs – ressuscitant des moments emblématiques qui ont ancré la phrase « J’aime les cuillères rouillées » dans la mémoire collective d’une génération entière d’internautes.

Cependant, les souvenirs relatés ne seront pas tels que vous vous en rappeliez exactement. Dans cet épisode de sept minutes, Salad Fingers réinterprète certains événements familiers au public et dresse une liste de personnages tels que « l’enfant jeune hurlant », à qui est donnée l’occasion de faire quelques clarifications sur son identité, et les effrayants amis marionnettes aux doigts Hubert Cumberdale, Marjory Stewart-Baxter et Jeremy Fisher.

Le retour d’un personnage redouté

Ceux qui ont suivi la série jusqu’à l’épisode de 2023, « Harvest« , reconnaîtront sans doute le terrifiant Melvin Wishcake, cette fois-ci surnommé par Salad Fingers « Manky Melvin, le rebut puant« .

En tant que journaliste ayant suivi le développement de cette série depuis son lancement, j’avoue avoir un faible pour ce dessin animé déjanté. Cette dernière création m’a offert un plaisir réel et m’a incité à revoir l’ensemble de la série – dorénavant riche de 13 épisodes, en excluant le dernier spécial.

Un grand merci pour ces souvenirs, Salad Gregory Stuart Fingers, aussi maudits soient-ils.