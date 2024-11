Saison 15 de Doctor Who : Ruby Sunday ne doit pas devenir la nouvelle Martha

Pourquoi la saison 15 de Doctor Who ne doit pas transformer Ruby Sunday en "la nouvelle Martha" ?

Tl;dr Le retour de Ruby Sunday dans la saison 15 de Doctor Who est attendu.

Il est important que son rôle ne soit pas aussi insignifiant que celui de Martha en saison 4.

Les téléspectateurs attendent des réponses à des questions non résolues concernant Ruby.

Un retour anticipé et significatif

La fin de l’histoire de Ruby Sunday dans la saison 14 de Doctor Who a suscité un véritable engouement parmi les téléspectateurs. C’est pourquoi, pour la saison 15, il est crucial que son personnage ne subisse pas le même sort que Martha, une autre compagne du Docteur. Martha, qui avait voyagé avec le dixième Docteur dans la troisième saison, avait choisi de quitter Doctor Who à la fin de celle-ci, avant de revenir en tant qu’invitée dans la saison suivante.

Un destin à éviter

Les apparitions de Martha dans la quatrième saison de Doctor Who ont été décevantes. Malgré sa participation à la défaite des Sontarans et sa présence dans l’arc de « La fille du Docteur », son personnage est resté en marge, éclipsé par d’autres événements. Martha est également revenue pour le final de la saison 4, un épisode rassemblant tous les compagnons principaux de la série pour lutter contre Davros et la race des Daleks. Malgré un scénario épique, le retour de Martha a été éclipsé par la réunion du Docteur et de Rose.

Des attentes pour la saison à venir

Il est donc essentiel que le retour de Ruby Sunday dans la saison 15 de Doctor Who ne répète pas les erreurs commises avec le personnage de Martha. Le retour de Ruby doit avoir un impact sur l’histoire globale et ne pas se limiter à un clin d’œil pour les fans. De nombreuses questions non résolues entourent son personnage, comme son habilité à faire neiger à l’intérieur, des éléments que la nouvelle saison pourrait explorer.