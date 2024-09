Doctor Who : William Hartnell n’a jamais été considéré comme le premier Docteur

L'acteur britannique William Hartnell, bien qu'étant le premier acteur à incarner le Docteur en 1963, n'est pas considéré comme le "premier" Docteur en raison des récits ultérieurs qui ont révélé des incarnations antérieures du personnage. Ces retcons, introduits notamment dans des épisodes récents, ont élargi la mythologie du personnage et modifié l'ordre chronologique de ses incarnations.

Depuis sa création en 1963, la série britannique Doctor Who a connu de multiples versions du célèbre Seigneur du Temps. Si la plupart des téléspectateurs considèrent la version originale de William Hartnell comme le « premier Doctor », cette affirmation est techniquement incorrecte. En effet, de nombreux scénaristes et showrunners ont apporté des modifications majeures à la canon de la série, rendant difficile la compréhension de la place de chaque incarnation du Doctor dans la chronologie.

Heureusement, la série bénéficie d’une immense communauté de fans qui aide à répondre à ces questions. Cependant, certaines demeurent sans réponse, comme le véritable nom du Doctor. L’histoire complexe des régénérations dans Doctor Who soulève également plusieurs interrogations, notamment concernant les incarnations du Doctor avant le début de la série. La réponse semble avoir été apportée dans un ancien magazine dédié à Doctor Who.

L’épisode « The Brain of Morbius », souvent cité parmi les meilleurs de la série classique, inclut un détail intrigant qui a longtemps laissé les téléspectateurs perplexes. Au cours d’une séquence psychédélique, plusieurs visages inconnus sont présentés, suggérant l’existence de versions antérieures du Doctor. Malgré le consensus parmi les fans que ces incarnations ne peuvent exister (les Seigneurs du Temps n’ayant que 12 régénérations), cette hypothèse persiste.

Bien que ces versions du Doctor aient été interprétées par l’équipe de production de la série dans les années 1970, il est peu probable qu’elles réapparaissent à l’écran prochainement. Cependant, cela n’exclut pas la possibilité que Doctor Who les mentionne à nouveau, ou introduise d’autres Doctors antérieurs à Hartnell dans de futurs épisodes.

On en pense quoi ?

La série Doctor Who a toujours su jouer avec les limites de son univers. Ces « Doctors Morbius » offrent des possibilités narratives intéressantes et pourraient apporter un nouvel éclairage sur le passé du personnage principal. Quelle que soit la direction prise par les scénaristes, le voyage à travers le temps et l’espace de ce Seigneur du Temps n’a pas fini de nous surprendre.