Ryan Reynolds plaide pour des nominations aux Oscars pour Deadpool et Wolverine

Ryan Reynolds plaide pour que Deadpool et Wolverine soient reconnus par les Oscars

Tl;dr Deadpool & Wolverine pourrait obtenir des nominations aux Oscars.

L’acteur Ryan Reynolds et le réalisateur Shawn Levy soulignent le travail de scénario du film.

Le film explore des thèmes plus profonds au-delà de l’humour et des blagues.

Une chance pour Deadpool & Wolverine aux Oscars ?

La saison des récompenses bat son plein et les spéculations vont bon train concernant le succès massif de Deadpool & Wolverine. Les films de super-héros et de bandes dessinées n’ont pas toujours été particulièrement bien accueillis lors des plus grandes récompenses d’Hollywood. Cependant, l’acteur Ryan Reynolds croit en les chances du troisième film Deadpool, malgré son orientation plus comique que dramatique.

Plus qu’un simple film comique

Reynolds a déclaré à IndieWire que le scénario du film va au-delà des simples blagues. « Beaucoup de blagues alternatives sont écrites à l’avance. L’un des obstacles aux récompenses est que beaucoup de gens le considèrent comme une comédie. C’est juste, mais il a une colonne vertébrale émotionnelle et chaleureuse. La comédie et le drame dépendent tous deux de la tension. La comédie est conçue pour créer une attente puis la détourner ou la subvertir. Vous pouvez le faire bien plus lorsque les enjeux sont dramatiques. »

Bien que l’humour salace du film, les références constantes à la bande dessinée et l’humour méta ne semblent pas être le genre de choses qui plaisent aux votants de l’Académie, la création de l’attrait populaire et du ton léger de Deadpool & Wolverine a été le résultat d’un travail considérable. C’est quelque chose que le réalisateur du film, Shawn Levy, a confirmé.

L’envers du décor

Levy a expliqué : « Il y a cette présomption, parce que le film a un rythme naturel, que ‘Oh, nous le trouvons simplement à travers l’improvisation, et nous essayons des choses sur le plateau’. Et certes, il y a un peu de cela, mais nous refusons d’entrer en production sans un scénario qui reflète honnêtement 95% du film que tout le monde a vu, et c’était vraiment le résultat d’un long processus d’écriture. »

Si l’on enlève les gags, les ruptures du quatrième mur, les easter eggs et les caméos surprise, on réalise que réunir ces deux personnages sur grand écran est un plus grand défi qu’il n’y paraît. Les dons naturels pour la comédie de Reynolds lui ont sans doute permis de créer le dialogue spirituel de Deadpool apparemment de nulle part, mais donner chair à cette version de Wolverine n’était pas si simple, comme l’acteur l’a admis.

Des thèmes profonds au cœur de l’humour

« Pour moi, écrire des dialogues pour Wolverine était un processus terrifiant. Il y a une spécificité au personnage, » a-t-il déclaré. « Évidemment, il est très Clint Eastwood, moins c’est plus, c’est un personnage non verbal. Mais nous avons également profité du format multivers préexistant de Marvel pour trouver une façon viable de ramener un Wolverine qui est peut-être différent de celui qu’ils connaissaient dans Logan. Non seulement cela, nous avons ramené ce qui est, contextuellement, le pire Wolverine – ce type est un perdant. Ce sont tous des problèmes que vous devez résoudre encore et encore. »

Deadpool & Wolverine va donc bien au-delà des blagues et de l’humour. Mais les thèmes plus profonds et le travail sur les personnages de Deadpool & Wolverine seront-ils suffisants pour convaincre les votants de l’Académie ? Affaire à suivre…