Roku va licencier 200 personnes après un dernier trimestre qui devrait être difficile

Dernière entrée en date dans une longue liste désormais de licenciements dans le monde de la tech, Roku annonce son intention de licencier environ 200 de ses employés, soit près de 7 % de sa masse salariale. L’entreprise spécialiste du streaming a fait part de cette initiative dans un dossier déposé à la SEC, ceci à cause des “conditions économiques”. La société estime qu’elle devra débourser entre 28 et 31 millions de dollars pour cette réduction d’effectif, principalement à cause des indemnités de licenciement, de préavis (lorsque applicable), des cotisations aux prestations des employés et autres coûts.

Roku explique que la grande majorité de ces licenciements aura lieu durant le quatrième trimestre, les autres devant survenir avant la fin du premier trimestre 2023. Dans un communiqué publié tout récement, Roku déclarait notamment : “Prendre ces mesures maintenant nous permettra de concentrer nos investissements sur des priorités stratégiques pour piloter notre croissance future et améliorer encore notre position sur le marché.”

Ces licenciements font suite à un avertissement de Roku concernant ses derniers résultats trimestriels. L’entreprise s’attend à des revenus en baisse par rapport à la même période l’année passée. L’action de la société a perdu près de 3 % suite à cette annonce.

Les licenciements dans le monde la tech sont malheureusement devenus tendance, ces derniers mois. L’initiative de Roku survient après celle de Meta, qui s’est séparée de 11 000 employés la semaine dernière, celle de Twitter, qui a mis fin à environ 3 800 contrats au début du mois, sans oublier Amazon (10 000 postes) et Microsoft. Si Apple reste, jusqu’à présent, une exception, la firme de Cupertino a mis en place un gel des embauches qui devrait durer jusqu’à la fin de l’année 2023. De la même manière, Disney a cessé les embauches et s’attend à devoir réduire son personnel. Netflix, de son côté, avait licencié environ 300 salariés en juin. Les entreprises spécialisées dans le streaming, y compris Roku, ont fait face à une économie incertaine et des pertes de revenus suite à une belle augmentation pendant la pandémie de Covid-19.