Le responsable du hardware chez Amazon confirme la vague de licenciements

Amazon confirme une grosse vague de licenciements. Toutes les équipes sont concernées, des milliers de postes devraient être supprimés.

Le directeur de la division hardware chez Amazon a confirmé que le géant de la tech allait se séparer de nombreux employés. Dave Limp, qui dirige la branche Appareils & Services de l’entreprise, a déclaré qu’Amazon allait “consolider certaines équipes et certains programmes” et que “certains rôles ne seront plus nécessaires”.

“Cela m’attriste d’avoir à annoncer une telle nouvelle dans la mesure où nous savons que nous allons perdre des Amazoniens talentueux de la branche Appareils & Services”, écrivait Dave Limp dans une note à ses employés partagée par Amazon. “Bien que je sache parfaitement que cette information est difficile à digérer, je veux rappeler que la branche Appareils & Services reste l’une des zones d’investissement les plus importantes pour Amazon et nous allons continuer à innover pour nos clients.”

Dave Limp n’a pas précisé combien d’employés seront affectés, mais si l’on en croit un précédent rapport de The New York Times, quelque 10 000 emplois pourraient être concernés. Dave Limp expliquait par ailleurs qu’Amazon fournissait à ces employés “un pack comprenant une prime de licenciement, des avantages divers et une aide pour retrouver un poste à l’extérieur”. Il ajoutait que certains de ces employés pourraient retrouver un poste différent chez Amazon.

Dans un communiqué, un porte-parole d’Amazon déclarait que “certaines équipes procèdent à des ajustements”, sans pour autant expliciter la manière dont les équipes ou les employés allaient être affectés par ces licenciements. “Dans le cadre de l’analyse annuelle de nos opérations, nous étudions toujours chacune de nos divisions et tentons de comprendre ce que nous devrions changer”, déclarait ce porte-parole. “Ce faisant, et avec la situation macro-économique actuelle (ainsi que plusieurs années d’embauche importante), certaines équipes procèdent à des ajustements, lesquels, dans certains cas, signifient que certains rôles ne sont plus nécessaires. Nous ne prenons pas ces décision à la légère, et nous travaillons à accompagner autant que faire se peut les employés qui sont concernés.”

Amazon est le dernier géant de la tech en date à procéder à une grosse vague de licenciements ces dernières semaines. Meta avait mis fin à 11 000 contrats la semaine dernière, sa toute première vague de licenciements de cette ampleur, et Twitter s’est séparé d’environ la moitié de sa masse salariale et plusieurs milliers de contractuels.