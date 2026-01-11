Roblox : des chats organisés par tranche d’âge pour protéger les jeunes

Sous pression judiciaire, Roblox impose la vérification d’âge et limite les échanges selon l’âge des utilisateurs.

Tl;dr Roblox renforce la sécurité des mineurs sous pression judiciaire, avec des restrictions de contenus et de messages déjà en place pour les moins de 13 ans.

Tout utilisateur doit vérifier son âge via selfie ou pièce d’identité pour accéder au chat, un système testé avec succès dans plusieurs pays.

Les discussions sont organisées par tranches d’âge, avec une surveillance continue et des mesures techniques pour garantir un environnement sûr adapté à chaque utilisateur.

Des contrôles renforcés sous pression judiciaire

Face à une vague croissante de critiques, la société Roblox Corporation, éditrice du célèbre univers virtuel Roblox, franchit un nouveau cap en matière de sécurité des jeunes utilisateurs. L’entreprise subit depuis plusieurs mois une pression grandissante, amplifiée par des poursuites engagées par divers procureurs généraux américains, notamment en Louisiane et au Texas, qui l’accusent de ne pas suffisamment protéger les mineurs. L’année passée déjà, l’éditeur avait resserré la vis : restriction de l’accès à certains contenus pour les moins de 13 ans et limitation des messages directs hors jeux spécifiques. Cette série de mesures s’inscrit dans une volonté manifeste d’assainir la plateforme après plusieurs polémiques autour d’« expériences » inappropriées.

Déploiement mondial de la vérification d’âge

Depuis le 7 janvier 2026, tout utilisateur souhaitant accéder au chat intégré – peu importe le pays – doit désormais prouver son âge. Deux options s’offrent aux joueurs : la soumission d’un selfie permettant une estimation faciale automatisée ou, pour ceux âgés de 13 ans et plus, la présentation d’une pièce d’identité officielle. D’après Roblox Corporation, l’essai mené récemment en Australie, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas s’est avéré concluant : la moitié des utilisateurs actifs quotidiens y auraient déjà été vérifiés via ces nouveaux outils.

Organisation des discussions par tranches d’âge

Une fois l’âge confirmé, chaque joueur est affecté à l’un des six groupes prédéfinis, du plus jeune (moins de neuf ans) au plus âgé (21 ans et plus). Les possibilités de discussion sont alors strictement encadrées : il n’est permis d’échanger que dans son propre groupe ou bien avec les groupes immédiatement voisins. Petite particularité cependant : le dispositif « Trusted Connections », pensé pour les relations importées via téléphone ou QR code externe, autorise encore davantage de liberté aux plus de 13 ans – à condition que chacun ait validé sa vérification.

Pour les moins de neuf ans, le chat reste désactivé par défaut sauf approbation parentale suite à vérification.

Sensibilisation et surveillance continue

Du côté technique, l’identification faciale s’effectue par le biais du prestataire tiers Persona, avec effacement immédiat des images après traitement – promesse faite pour rassurer sur la confidentialité. Mais la vigilance reste de mise : si un comportement trahit un écart significatif avec l’âge déclaré, une nouvelle procédure pourrait être exigée. En filigrane, ce recentrage sur la modération traduit une volonté nette : garantir que chaque utilisateur évolue dans un espace sécurisé adapté à son âge réel.

Au fond, face aux dérives possibles du numérique, cette offensive réglementaire pourrait bien marquer un tournant dans la gestion des communautés en ligne fréquentées massivement par les mineurs.