Phishing : vigilance renforcée sur Microsoft, Facebook et Roblox

Faux messages, pages d’identification et promesses trompeuses ciblent particulièrement les jeunes et les utilisateurs novices.

Tl;dr Microsoft reste la marque la plus usurpée par les cybercriminels, suivie de Facebook et Roblox.

Les pirates exploitent l’écosystème vaste de Microsoft et l’IA pour créer des messages et sites de phishing très réalistes.

Les jeunes internautes, notamment sur Roblox, sont particulièrement vulnérables, d’où l’importance de vigilance et de la double authentification.

Microsoft et Facebook toujours en tête des marques usurpées

En 2026, le géant américain Microsoft se retrouve une nouvelle fois au sommet d’un classement dont il se serait bien passé. Selon les dernières recherches de Guardio Labs, la firme américaine est la marque la plus exploitée par les cybercriminels pour mener des campagnes de phishing. Une triste continuité, puisque l’an dernier déjà, une autre étude signée Check Point pointait dans la même direction.

À noter : cette année, c’est Facebook qui décroche la seconde place, suivi de près par Roblox. L’univers du jeu vidéo apparaît ainsi de plus en plus vulnérable, ce qui n’est pas sans inquiéter les spécialistes de la sécurité.

Nouvelles tendances, anciennes failles

Pourquoi une telle persistance ? La réponse tient en partie à l’ampleur de l’écosystème Microsoft. Avec ses services variés – messagerie électronique, stockage cloud, solutions professionnelles –, le géant offre un terrain idéal aux fraudeurs. En compromettant un seul compte, les pirates peuvent accéder à l’ensemble des outils liés et multiplier les dommages.

L’autre élément marquant concerne l’apport décisif de l’intelligence artificielle. Désormais, les escrocs produisent en masse de faux messages d’alerte sécurité ou des pages d’identification qui ressemblent à s’y méprendre aux originaux. Les « kits » de phishing intègrent même désormais des outils capables de voler non seulement des mots de passe, mais aussi des cookies de session ou des codes d’authentification à deux facteurs (2FA), complexifiant encore la tâche pour les utilisateurs.

L’offensive ciblée contre les jeunes internautes

L’apparition remarquée de Roblox dans ce top 3 n’a rien d’anodin. Les chercheurs s’inquiètent particulièrement pour ces jeunes joueurs moins sensibilisés aux arnaques. Leur manque d’expérience numérique fait d’eux une cible idéale pour des promesses fallacieuses comme « monnaie gratuite » ou objets exclusifs. Des messages alarmistes simulant une suspension imminente d’un compte sont également monnaie courante.

Bons réflexes face au phishing

Pour se prémunir contre ces attaques récurrentes, quelques principes restent incontournables :

Soyez vigilant face à tout courriel signalant un problème urgent sur votre compte.

Passez toujours par le site officiel pour vérifier vos informations : ne cliquez jamais sur un lien reçu directement.

Méfiez-vous des pièces jointes inattendues ou demandes inhabituelles : ne répondez pas et ne téléchargez rien sans vérification indépendante.

Activer systématiquement la double authentification (2FA) offre une protection supplémentaire bienvenue. Et pour renforcer sa sécurité numérique globale, s’équiper d’un bon antivirus – que ce soit sur ordinateur ou mobile – s’avère judicieux. Un dernier conseil ? Apprivoiser toutes les fonctionnalités sécuritaires proposées (VPN intégré, navigateur renforcé…) afin de limiter autant que possible les risques inhérents à notre vie connectée.