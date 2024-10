Revo remet les CD au goût du jour

Oubliez les vinyles et redécouvrez votre collection de CD grâce au SuperCD de Revo.

Tl;dr Le disque vinyle et la cassette, grâce à leur nostalgie, connaissent un regain de popularité.

Revo souhaite remettre le CD au centre de notre espace de vie avec le SuperCD.

Le SuperCD allie modernité et tradition, avec un lecteur CD, une connexion Wi-Fi et Bluetooth, diverses radios et une application dédiée.

Une résurgence des vieux médias : le vinyle, la cassette et… le CD ?

Malgré l’ère du numérique, certains médias d’antan connaissent un regain d’attention. Le disque vinyle, avec sa grande pochette d’art et son engagement musical tactile, fait un retour remarqué. Les cassettes, avec leurs trous d’enroulement en forme de stylo, semblent également regagner en popularité, sans doute grâce à une certaine nostalgie. Mais qu’en est-il du CD, dernière forme physique de média à avoir orné les étagères des disquaires ?

Revo et le SuperCD : une alliance entre modernité et tradition

La société Revo, avec son nouveau SuperCD, souhaite remettre le fameux « disque compact » (ou CD, abréviation de Compact Disc) au centre de notre espace de vie. Pour ce faire, ce dernier est doté d’une multitude de fonctionnalités modernes, le tout dans un boîtier rétro en bois. Non seulement le SuperCD comporte un lecteur CD, mais il propose également une gamme de radios intégrées, dont la FM, la DAB et la DAB+. Grâce à la connexion Wi-Fi, une radio internet est également disponible.

Un lecteur CD intégré au cœur d’une technologie contemporaine

Le SuperCD se distingue surtout par la fente qui divise une partie de la surface en bois de l’appareil : le lecteur CD. « Le lecteur CD devient une rareté alors que le streaming et le téléchargement continuent de dominer l’espace musical« , d’où l’importance de voir un appareil résolument moderne le remettre au goût du jour. En plus de ces fonctionnalités traditionnelles, le SuperCD offre une connectivité Wi-Fi pour le streaming internet, avec prise en charge de Spotify Connect, Tidal Connect et Deezer. Il dispose également du Bluetooth 5.1, qui permet une connexion sans utiliser votre connexion internet.

SuperCD : une qualité sonore pour les amateurs de musique

Côté son, le SuperCD se présente comme une véritable boîte audio puissante. Il est équipé d’un amplificateur de classe D de 40 watts, accompagné de deux radiateurs de 3,5 promettant des « hauts clairs et nets et des basses profondes et résonnantes« . Il est possible de naviguer sur l’appareil grâce à l’écran situé à l’avant, et une application dédiée sera disponible sur votre téléphone.

Le SuperCD de Revo semble parfait pour ceux qui possèdent encore une importante collection de CD, mais qui souhaitent commencer à diffuser leur musique en streaming. Vous pouvez dès à présent vous procurer le SuperCD sur le site de Revo ou sur Amazon.