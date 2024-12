Revenge of the Savage Planet : la suite de Journey to the Savage Planet arrivera en mai 2025

Le studio québécois Raccoon Logic a dévoilé un nouveau trailer pour Revenge of the Savage Planet avec une date de sortie.

Tl;dr Journey to the Savage Planet est un jeu de parodie drôle.

Le studio original a été repris par Raccoon Logic.

Un nouveau jeu, Revenge of the Savage Planet, est attendu.

Une aventure comique intergalactique

Imaginez le génie satirique du réalisateur Mel Brooks, injecté dans une parodie du jeu d’exploration galactique No Man’s Sky. Le résultat ? Journey to the Savage Planet, un jeu débordant d’humour qui combine la conquête spatiale et une série de blagues décalées.

Un nouveau départ pour les créateurs du jeu

Cependant, l’histoire du jeu a connu des turbulences. En effet, Typhoon Studios, son créateur original, a été absorbé puis éjecté lorsque Google a fermé sa division Stadia Games et Entertainment et tous ses studios en 2019. Heureusement pour les fans, certains développeurs ont rebondi. Ils ont formé une nouvelle entité nommée Raccoon Logic, levé des fonds auprès de Tencent et récupéré les droits de leur jeu pour lancer une nouvelle aventure.

Préparez-vous pour la Revenge of the Savage Planet

Un nouvel opus, Revenge of the Savage Planet, est prévu pour mai prochain sur PC, Xbox Series X/S et PS5. Le jeu, annoncé lors du PC Gaming Show, semble rester fidèle à ses origines en tant que jeu d’aventure comique. Il met en scène des multinationales impitoyables se battant contre les forces de la nature à travers la galaxie pour conquérir toujours plus de territoires.

Des personnages hauts en couleur

Dans la bande-annonce, on retrouve Martin Tweed, le PDG sans pitié de Kindred Technologies, ainsi qu’un nouveau personnage, Gunther Harrison, un autre PDG impitoyable d’une entreprise rivale, Alta Interglobal. Ce dernier ressemble à un croisement entre Megamind et Morbo de Futurama.

Le jeu offre la possibilité de jouer en solo ou en coopération, de découvrir des secrets, de combattre des créatures extraterrestres et de construire votre propre colonie. Au menu également, des monstres gluants volants, de la violence loufoque et des attaques sauvages contre la colonisation corporative. Autant dire qu’avec Revenge of the Savage Planet, les amateurs du premier opus ne seront pas déçus !