Révélation du prix du Meta Quest 3S dans une publicité Amazon – Une excellente nouvelle !

Nous avons été surpris d'apprendre que les prix seraient si bas, nous ne nous attendions pas à ce qu'ils soient aussi abordables. Cela vous semble-t-il trop beau pour être vrai ?

Des publicités sur Amazon indiquent un prix de 299$ et une sortie le 16 octobre 2024.

Le Quest 3s offrirait des capacités de stockage de 128 Go et le même chipset Snapdragon XR2 Gen 2 que le Quest 3.

Le marché de la VR pourrait bénéficier de cette option plus abordable, malgré une concurrence limitée.

Meta Quest 3s : Une réalité virtuelle à portée de main

La réalité virtuelle devient de plus en plus accessible. En effet, Meta s’apprête à dévoiler son nouveau casque de réalité virtuelle, le Quest 3s. Ce dernier promet d’être une version plus économique que ses prédécesseurs, tout en conservant certaines de leurs caractéristiques clés. Le Quest 3s semble être la réponse de Meta à la barrière financière d’entrée que représente souvent la réalité virtuelle.

Un prix attractif révélé par Amazon

Les spéculations autour du prix du Quest 3s ont été alimentées par des publicités sur Amazon, diffusées sur la plateforme de streaming Peacock. Ces publicités indiquent que le Quest 3s serait vendu au prix de 299$, une information qui a été partagée par un utilisateur de Reddit. Cette tarification correspondrait à celle de l’Oculus Quest 2 de 64 Go, sorti en 2020. « Quand nous avons entendu parler d’un prix plus bas, nous ne nous attendions pas à ce qu’il soit aussi bas », exprime un utilisateur enthousiaste.

Des caractéristiques alléchantes pour un casque économique

En plus de son prix attractif, le Quest 3s offrirait une capacité de stockage conséquente de 128 Go, soit une augmentation significative par rapport à celle du Quest 2. Selon les rumeurs, le nouveau casque serait également équipé du même chipset Snapdragon XR2 Gen 2 que le Quest 3. Cela signifie qu’il pourrait prendre en charge les jeux exclusifs au Quest 3, rendant ainsi la réalité virtuelle plus accessible à un public plus large. De plus, il semblerait que le Quest 3s serait fourni avec les mêmes contrôleurs que le Quest 3, ce qui représenterait une grande victoire pour les acheteurs de VR soucieux de leur budget.

Une annonce très attendue

Meta devrait dévoiler tous les détails concernant le Quest 3s le 25 septembre 2024 lors de l’événement Meta Connect. Le marché de la VR, bien que peu compétitif, pourrait bénéficier de cette option plus abordable. En effet, avec des entreprises comme Apple se tournant davantage vers la XR, de nombreux acheteurs potentiels pourraient être attirés par cette alternative moins coûteuse.