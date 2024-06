“Resident Evil 7” et le remake de “Resident Evil 2” débarquent sur iPhone, iPad et Mac !

Pour cela, il vous faudra un iPhone 15 Pro, un iPad de la série M ou un Mac.

Une nouvelle ère pour les jeux Resident Evil

Pris dans le tourbillon des annonces d’Apple, Capcom a réussi à dévoiler des nouvelles excitantes pour ses fans. Seront bientôt disponibles pour iOS, iPadOS et macOS, deux autres jeux Resident Evil : Resident Evil 7 Biohazard et le remake de Resident Evil 2.

Expérience de “qualité console”

En tirant parti du RE Engine de Capcom et de la technologie Upscaling MetalFX d’Apple, la compagnie s’engage à fournir une “expérience de qualité console”. Également, Capcom annonce qu’un essai gratuit sera offert à la sortie de ces jeux pour échantillonner une portion de chaque titre.

Contenu enrichissant

S’agissant du contenu téléchargeable, l’édition Gold, comprenant le mode de difficulté Madhouse, le pack Survival et le set de 5 pièces, sera mise à disposition dans Resident Evil 7 Biohazard. Ce dernier inclura également le contenu principal du jeu et le DLC Not A Hero. Il est pertinent de noter que l’intégralité de l’expérience nécessite un seul achat.

Contrôles améliorés pour une meilleure jouabilité

Le jeu Resident Evil 7 sera équipé d’un nouveau système de contrôle amélioré, renforçant ainsi le caractère « jouable » sur les écrans tactiles. On aura le choix de tirer automatiquement sur les ennemis après un temps d’acquisition cible préétabli. Par ailleurs, les iPad, iPhone 15 Pro et les Mac dotés de puces Apple Silicon seront requis pour profiter de ces jeux.

En conclusion, ces nouveautés apportées par Capcom promettent de captiver les fans et de renouveler l’expérience de jeu sur les plateformes Apple. L’arrivée de Resident Evil 7 Biohazard est prévue pour le 2 juillet. Le moment est venu de se préparer pour cet événement majeur.