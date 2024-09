Report de « Tales of the Shire » : le mignon simulateur de vie avec des Hobbits n’arrivera qu’en 2025

Les développeurs prennent vraiment leur temps, à la manière de Tolkien. Cela vous fait-il penser à une certaine lenteur dans leur processus de travail?

Tl;dr Le jeu de simulation de vie Tales of the Shire est reporté jusqu’en 2025.

Le jeu, développé par Weta Workshop, s’inspire de l’univers du Seigneur des Anneaux.

Il mêle simulation de vie à la manière d’Animal Crossing et interactions avec les personnages.

Un événement en direct le 22 septembre discutera des nouveautés du jeu.

Report du lancement de Tales of the Shire au 2025

Les adeptes de l’univers du Seigneur des Anneaux devront patienter un peu plus longtemps pour vivre leur rêve de hobbit. En effet, le jeu de simulation de vie Tales of the Shire, initialement prévu pour cette année, a été reporté jusqu’en 2025. Le développeur Weta Workshop, collaborateur des effets spéciaux des films de Peter Jackson, a jugé ce report nécessaire pour offrir aux joueurs une version pleinement aboutie de sa vision originale.

Un jeu de simulation de vie dans l’univers de Tolkien

Tales of the Shire propose une expérience de simulation de vie à la manière d’Animal Crossing ou Stardew Valley. Cependant, il se distingue en s’inscrivant dans l’univers de Tolkien, plus précisément entre les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ce mélange entre simulation de vie et univers préexistant a déjà fait ses preuves, comme en témoignent les fans de Disney Dreamlight Valley.

Une vie de hobbit en perspective

Si un aspect de l’univers de Tolkien se prête à ce genre, ce sont bien les hobbits et leur Comté. Le jeu à venir semble mettre l’accent sur la préparation des repas, activité prisée des hobbits, et permettra aux joueurs de personnaliser leur propre trou de hobbit. Pêche et agriculture seront au rendez-vous, mais aussi un système d’interaction avec les personnages apparemment riche. Reste à savoir si la romance sera de la partie, car après tout, la population de hobbits doit bien se renouveler.

Une présentation en direct prévue pour septembre

Le développeur tiendra un événement en direct le 22 septembre à 10h30 (heure de l’Est) pour discuter de certains aspects du jeu et passer en revue divers mécanismes. C’est également à cette occasion que la date de sortie officielle, prévue pour 2025, sera annoncée. Peut-être aurons-nous également des nouvelles de la romance hobbit lors de cette présentation.