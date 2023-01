Reed Hastings, cofondateur de Netflix, quitte son poste de PDG

Reed Hastings, cofondateur et co-PDG de Netflix, cède sa place. Il reste cependant au conseil d'administration.

L’une des figures les plus influentes de l’industrie du streaming a décidé de se mettre quelque peu en retrait. Le cofondateur de Netflix, Reed Hastings, laisse sa place de co-PDG de l’entreprise. Ted Sarandos, qui était co-PDG depuis juillet 2020, tiendra désormais les rênes avec l’ex-directeur des opérations récemment promu Greg Peters. Ce changement prend effet dès aujourd’hui. Reed Hastings restera impliqué dans l’entreprise en tant que directeur exécutif, servant de “pont” entre le conseil d’administration et les PDG.

Le départ de cette figure emblématique montre une transition attendue depuis longtemps. Ted Sarandos et Greg Peters gérait “de plus en plus” la société depuis deux ans et demi, selon Reed Hastings. C’était le “bon moment” pour mettre en place cette succession qui est en préparation depuis des années, ajoute-t-il. Ted Sarandos a mené le géant vers la voie du contenu original, tandis que Greg Peters s’est attaché à nouer les partenariats et à superviser l’entrée de l’entreprise sur le marché du gaming.

Le départ de Reed Hastings survient alors que Netflix se remet lentement d’une année 2022 difficile. La plateforme a perdu des abonnés pour la première fois en plus de dix ans et met cela sur le compte d’une concurrence accrue, d’opportunités de croissance limitées et du partage de comptes des plus répandu. Dans son rapport de résultats du quatrième trimestre, la société a cependant ajouté 7,66 millions de nouveaux clients, atteignant un total de 230,75 millions d’abonnés. Ceci semble s’être fait au détriment du profit (seulement 55 millions de dollars de revenus nets-, mais c’est un vrai revirement par rapport au premier semestre 2022.

Netflix explique que ses performances par rapport à l’année dernière sont meilleures que ses prévisions et que l’entreprise était “satisfaite” des bonnes performances de son récent abonnement avec publicités. La société ne précise pas combien de clients sont abonnés à cette offre d’entrée de gamme, mais attribue ces résultats à son catalogue de contenus, avec notamment Glass Onion, Harry & Meghan ou encore la série spin-off de La Famille Addams, Mercredi.

L’entreprise refuse pour autant de s’emballer pour le premier trimestre 2023. Elle envisage une “modeste” augmentation de sa base d’abonnés et prévoit de déployer le partage de compte payant dans davantage de marchés pendant cette période. En ce sens, Reed Hastings part au bon moment. Bien que Netflix n’ait pas retrouvé toute sa forme, la société est dans une position bien plus stable pour changer sa direction.