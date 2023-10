Reddit retravaille sa recherche et améliore la prise en charge des lecteurs d'écran. Des mises à jour qui vont dans le bon sens pour l'accessibilité.

Reddit retravaille sa recherche et rend une fonctionnalité cruciale de son app plus accessible. L’entreprise a annoncé une série de mises à jour pour rendre la recherche plus rapide et plus simple que ce soit sur son app ou sur le site mobile.

Reddit retravaille sa recherche et améliore la prise en charge des lecteurs d’écran

Parmi les changements introduits, un nouvel onglet “media” dans la recherche et dans les subreddits individuels pour que les utilisateurs puissent plus facilement naviguer dans les images, clips vidéo et GIF. De plus, les résultats de recherche dans l’app Reddit et sur le site auront désormais un aspect plus simple et plus épuré.

Reddit a aussi décidé de faciliter l’expérience des gens qui utilisent la version mobile du site et qui ne sont pas authentifiés. Désormais, les recherches effectuées en mode déconnecté auront davantage de filtres, ainsi que des onglets séparés pour les commentaires et les publications. Et les recherches sur le web mobile sont 85 % plus rapides, selon l’entreprise.

Il y a aussi des améliorations dans la recherche spécifiquement pour les utilisateurs de Reddit qui se servent d’un lecteur d’écran. “Les onglets posts et commentaires sur la page de résultats de recherche sont désormais compatibles avec les lecteurs d’écran sur les apps mobiles natives”, explique Reddit. “Nous ajoutons des labels, des rôles/traits, des valeurs et des états à tous les éléments sur ces pages pour aider les utilisateurs à découvrir le contenu et à agir.” Si un utilisateur se sert d’un lecteur d’écran, il peut entendre les actions disponibles et les résultats retournés dans ces onglets.”

Des mises à jour qui vont dans le bon sens pour l’accessibilité

Ces changements devraient aider l’entreprise à répondre à des plaintes de longue date concernant l’accessibilité de son app. Les membres de r/blind sont parmi les plus véhéments opposants à la modification de l’API, qui a eu pour conséquence la disparition de nombreuses applications tierces. L’entreprise avait par la suite déclaré qu’elle exempterait de frais d’API certaines apps centrées sur l’accessibilité, mais les modérateurs de r/blind trouvent ce geste insuffisant. Et l’entreprise a “rendu impossible pour les utilisateurs souffrant de déficience visuelle de modérer leur propre sub.” Bien que ces dernières mises à jour en date ne répondront pas aux plaintes de ces utilisateurs concernant les outils de modération, ces changements devraient être importants pour celles et ceux qui utilisent un lecteur d’écran sur cette app.