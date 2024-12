Red One : le nouveau film de Noël arrive en streaming plus tôt que prévu

Dwayne Johnson et Chris Evans sont à l'affiche de Red One sur Amazon Prime Video.

Tl;dr Le film de Noël Red One d’Amazon fait ses débuts en streaming.

Red One a généré plus de 160 millions de dollars au box-office mondial.

Le film met en vedette Dwayne Johnson et Chris Evans.

Le film à succès Red One débarque sur Amazon Prime Video

Préparez-vous à vivre l’excitation du grand écran dans le confort de votre salon. Le film de Noël le plus attendu de l’année, Red One, est désormais disponible sur Amazon Prime Video. Le géant américain a annoncé la première diffusion de Red One lundi dernier. Le film, qui a déjà rapporté plus de 160 millions de dollars au box-office mondial, sera diffusé sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video à partir du jeudi 12 décembre 2024.

Une sortie en salle précédant le streaming

Après avoir été projeté en salles pendant près d’un mois, le film est prêt à prendre d’assaut le monde du streaming. Cela a permis aux cinéphiles d’apprécier l’action et la comédie de Red One sur grand écran avant son arrivée sur le petit écran.

Alors qu’Amazon a choisi la diffusion en streaming pour certains films, comme Road House, elle a préféré le cinéma pour d’autres projets. L’arrivée de Red One en salle a suivi celle de films comme Air et Challengers, qui ont connu de longues exploitations en salle.

Le dilemme des films de Noël

Malheureusement, Red One illustre le problème rencontré par les films de Noël ces dernières années. Alors que les films de Noël étaient autrefois couronnés de succès, beaucoup de productions à budget moyen sont désormais directement diffusées en streaming. La seule autre grande sortie de Noël cette année est The Best Christmas Pageant Ever, de Lionsgate, qui a déjà engrangé 35 millions de dollars au box-office. Bien qu’il n’atteigne pas les sommets de Home Alone ou The Santa Clause, il a déjà conquis de nombreux fans.

Un casting de premier plan

Red One met en vedette Dwayne Johnson dans le rôle de Callum Drift, le chef de la E.L.F. Task Force, et Chris Evans dans celui de Jake O’Malley, un légendaire traqueur. Le film compte également à son casting Lucy Liu et J.K. Simmons. Il a été réalisé par Jake Kasdan, connu pour Jumanji: Welcome to the Jungle, sur un scénario de Chris Morgan, le scénariste de Fast & Furious.