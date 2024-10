Red Dead Redemption : enfin une sortie sur PC

L'un des jeux les plus iconiques de Rockstar Games, Red Dead Redemption, prépare son arrivée sur PC.

Tl;dr Red Dead Redemption va sorir sur PC après 14 ans d’attente.

Cette version offrira des améliorations spécifiques au PC.

Red Dead Redemption sur PC inclura l’extension Undead Nightmare.

Cette annonce suscite de l’excitation, mais aussi des débats sur l’attente prolongée.

Le long chemin vers la sortie sur PC

Sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360, Red Dead Redemption est rapidement devenu un classique du jeu vidéo, mais a longtemps ignoré les joueurs sur PC, au grand désarroi de cette communauté. Alors que les fans réclamaient une version PC depuis des années, le studio Rockstar Games semblait prioriser les versions consoles, notamment avec un portage en août 2023 sur PS4 et Nintendo Switch, laissant planer le doute sur une éventuelle sortie.

Des améliorations pour la version PC

Avec une sortie prévue pour le 29 octobre 2024 sur PC, les joueurs peuvent s’attendre à des améliorations graphiques importantes et une optimisation adaptée aux puissantes machines actuelles comme une résolution 4K native, la possibilité d’utiliser des écrans ultra-larges (21:9) et super ultra-larges (32:9), la prise en charge complète du clavier et de la souris, la mise à l’échelle du DLSS 3.7 de Nvidia et du FSR 3.0 d’AMD, la génération d’images DLSS de Nvidia ou encore une distance d’affichage réglable et des paramètres de la qualité des ombres.

Contenu additionnel : l’inclusion d’Undead Nightmare

La version PC comprendra également Undead Nightmare, l’extension à succès qui transforme l’univers de Red Dead Redemption en un terrain apocalyptique rempli de zombies. Ce DLC a marqué les esprits par son ambiance unique et ses nouveaux défis, et sera accessible directement aux nouveaux joueurs sur PC.

L’enthousiasme (et les critiques) autour de cette sortie tardive

Si cette annonce a réjoui de nombreux fans, certains se demandent pourquoi Rockstar Games a attendu si longtemps pour répondre à la demande. Certains reprochent à l’éditeur d’avoir privilégié d’autres projets au détriment des fans de longue date de Red Dead Redemption. Malgré cela, l’excitation est bien présente, surtout auprès des joueurs PC qui n’ont jamais eu la chance de découvrir ce chef-d’œuvre.